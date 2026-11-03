ZTE mění strategii, mobilní divizi transformuje do nové firmy za miliardy

ZTE mění strategii, mobilní divizi transformuje do nové firmy za miliardyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
ZTE mění strategii, mobilní divizi transformuje do nové firmy za miliardyZdroj: ZTE Axon 30 Ultra; Zdroj: ZTE
Článek byl publikován 03.11.2026 19:48
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