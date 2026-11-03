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ZTE mění strategii, mobilní divizi transformuje do nové firmy za miliardy

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Za posledních několik let se otřásl trh s mobilními telefony. Asi největší dopady byly na Huawei, který byl v podstatě donucen prodat Honor, svou subznačku....
ZTE mění strategii, mobilní divizi transformuje do nové firmy za miliardy

ZTE mění strategii, mobilní divizi transformuje do nové firmy za miliardy

Zdroj: ZTE Axon 30 Ultra; Zdroj: ZTE
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 19:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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