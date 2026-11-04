Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Zastavte otravné spamové hovory na jakémkoliv telefonu. Apple i Google mají funkce, které vás před nimi uchrání

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Oba mobilní giganti už mají v systému nástroje, které dokážou spam odfiltrovat ještě před prvním zazvoněním. V Česku ale narazíte na limity.
Žena s telefonem u ucha, hovor

Žena s telefonem u ucha, hovor

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 04.11.2026 07:59

Reklama
Další články z Mobify.cz
Tesla Cybercab nemá volant ani pedály a přesto už jezdí po ulicích. Úřady až teď řeší, jestli je to vůbec legální
Tesla Cybercab nemá volant ani pedály a přesto už jezdí po ulicích. Úřady až teď řeší, jestli je to vůbec legální
Jak skutečně rozpoznat obrázky generované AI s pomocí Googlu. Odhalí i skrytý znak, který lidské oko přehlédne
Jak skutečně rozpoznat obrázky generované AI s pomocí Googlu. Odhalí i skrytý znak, který lidské oko přehlédne

Google Gemini umí v nahraném obrázku najít neviditelný digitální vodoznak SynthID, signál zakódovaný přímo...

iPhone má roky „chybu“, kvůli které budík zazvoní, ale neslyšíte ho. Apple slíbil opravu, jenže problém se stále vrací
iPhone má roky „chybu“, kvůli které budík zazvoní, ale neslyšíte ho. Apple slíbil opravu, jenže problém se stále vrací

Budík na iPhonu se spustí přesně v nastavený čas, na displeji bliká upozornění, ale z reproduktoru nevyjde...

Tři mýty o počítačích, kterým lidé stále věří. Pocházejí z 90. let a dávno neplatí, ale řídí se jimi miliony uživatelů
Tři mýty o počítačích, kterým lidé stále věří. Pocházejí z 90. let a dávno neplatí, ale řídí se jimi miliony uživatelů

Ikony na ploše, každovečerní vypínání a strach z krátkověkého SSD: tři poučky z éry Windows 95, které na...

HDMI 2.2 zdvojnásobuje rychlost na 96 Gbit/s a zvládne obraz v 16K. Vyplatí se ale vůbec měnit kabely a zařízení?
HDMI 2.2 zdvojnásobuje rychlost na 96 Gbit/s a zvládne obraz v 16K. Vyplatí se ale vůbec měnit kabely a zařízení?

Nový standard HDMI 2.2 přináší dvojnásobnou propustnost oproti předchůdci a teoreticky otevírá cestu až k...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

Všechny články tohoto autora →
Mobify.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.