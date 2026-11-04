Zastavte otravné spamové hovory na jakémkoliv telefonu. Apple i Google mají funkce, které vás před nimi uchrání

Apple přidal do iOS 26 funkci Call Screening, která se za vás zeptá neznámého volajícího, kdo je a proč volá. Na základě jeho odpovědi se pak můžete rozhodnout, zda hovor přijmete. Google nabízí na telefonech Pixel několik vrstev ochrany: identifikaci volajícího s upozorněním na spam, aktivní prověřování hovorů pomocí funkce Call Screen a detekci podvodných telefonátů přímo během konverzace. Samsung zase u řady Galaxy S26 představil vlastní AI prověřování hovorů. Ochrana před nevyžádanými a podvodnými hovory je tedy dostupná na řadě telefonů, ale jednotliví výrobci ji řeší odlišně. Navíc ne všechny funkce jsou dostupné ve všech zemích a některé mají omezenou jazykovou podporu. Podívejme se, co nabízejí iPhone, Google Pixel, Samsung Galaxy i další telefony s Androidem a na co si dát pozor.
Co umí iPhone s iOS 26
V Nastavení → Aplikace → Telefon najdete možnosti pro identifikaci a filtrování hovorů. Dostupnost konkrétních voleb se může lišit podle verze systému a regionu. Identifikace volajícího může využívat informace od Applu, podporovaných aplikací a operátorů. Funkce Call Screening pak umožňuje automaticky prověřit hovor z neznámého čísla: iPhone se volajícího zeptá na jméno a důvod telefonátu a jeho odpověď zobrazí na displeji. Vy se mezitím můžete rozhodnout, zda hovor přijmete.
Pokud chcete přísnější ochranu, můžete zapnout také ztišení neznámých volajících. Hovory z čísel, která nemáte uložená v kontaktech, pak mohou být ztišeny a přesměrovány do hlasové schránky nebo zobrazeny v seznamu posledních hovorů podle nastavení systému.
Háček pro české uživatele spočívá v jazykové a regionální dostupnosti. Apple na stránce dostupnosti funkcí uvádí, ve kterých jazycích a regionech jsou jednotlivé funkce podporovány. Čeština nemusí být pro aktivní prověřování hovorů k dispozici, takže samotná změna nastavení nemusí stačit. Základní možnosti filtrování a ztišení neznámých čísel jsou naopak použitelné i bez pokročilého jazykového prověřování.
iOS 26 podporuje řada iPhonů od modelů iPhone 11 a některé novější modely iPhone SE. U konkrétního zařízení je ale vždy dobré ověřit kompatibilitu s danou verzí systému.
Pixel: silná ochrana s regionálními omezeními
Google nabízí na telefonech Pixel několik vrstev ochrany. Funkce Caller ID & spam protection dokáže upozornit na čísla, která jsou označena jako potenciální spam. Call Screen jde dál: telefon může na příchozí hovor odpovědět za vás, požádat volajícího o identifikaci a zobrazit vám přepis jeho odpovědi. Dostupnost a rozsah této funkce se liší podle země a modelu.
Další možností je Scam Detection, která na podporovaných telefonech využívá umělou inteligenci k rozpoznávání vzorců typických pro podvodné hovory. Může například upozornit na podezřelé naléhání na převod peněz nebo na jiné známé podvodné scénáře. Zpracování probíhá na zařízení u podporovaných konfigurací, ale přesné podmínky ochrany soukromí a dostupnost se řídí dokumentací Googlu pro daný model a region.
Česko však nemusí být mezi zeměmi, kde jsou všechny pokročilé funkce Call Screen a Scam Detection oficiálně dostupné. Základní identifikace spamu v aplikaci Telefon od Googlu může fungovat i na podporovaných zařízeních v Česku, nelze ale automaticky předpokládat, že česká SIM zpřístupní všechny funkce známé například z amerického trhu.
Google navíc upozorňuje, že Scam Detection není neomylná. Podvodníci neustále mění své postupy a žádný automatický filtr nedokáže odhalit všechny podvodné hovory.
Samsung Galaxy: Hiya a AI screening u S26
Samsung využívá funkci Smart Call, která pomáhá identifikovat volající a upozorňovat na nevyžádané hovory. Její fungování se může lišit podle modelu, regionu a softwarové verze. Pokud je dostupná, najdete ji v aplikaci Telefon v nastavení identifikace volajícího a ochrany proti spamu. Konkrétní číslo můžete zablokovat také přímo z historie hovorů.
U řady Galaxy S26 Samsung představil také AI prověřování hovorů. Funkce dokáže prověřovat příchozí hovory a pomáhat s rozpoznáním neznámých nebo podezřelých volajících. Její dostupnost a možnosti se řídí podporou konkrétního zařízení a aktuální verzí softwaru.
Aktivní prověřování hovorů tak už není výsadou telefonů Pixel. U Samsungu ale doporučujeme ověřit, zda je funkce dostupná právě pro váš model a region a jaké možnosti nabízí česká verze systému.
Čeští operátoři přidávají druhou vrstvu
Ochrana přímo v telefonu je jen jedna část řešení. Další vrstvu mohou tvořit opatření na straně mobilního operátora. O2, T-Mobile a Vodafone zavedly opatření proti spoofingu, tedy podvrhování telefonních čísel, při kterém se podvodník vydává například za banku nebo jinou důvěryhodnou instituci.
Podle O2 je vylepšený firewall pro zákazníky zdarma. Operátoři využívají síťová opatření k rozpoznávání a blokování části podezřelých hovorů, jejich konkrétní postupy a rozsah ochrany se ale mohou lišit.
To znamená, že určitou úroveň ochrany můžete mít i bez nejnovějších funkcí umělé inteligence v telefonu. Síťové filtrování však nenahrazuje opatrnost ani další možnosti ochrany v samotném zařízení. Některé podvodné hovory mohou projít i přes zavedená opatření.
Kdy sáhnout po třetích stranách
Pokud vám vestavěné nástroje nestačí, můžete vyzkoušet aplikace jako Truecaller nebo Hiya. Užitečné mohou být zejména na telefonech, jejichž vlastní systémová ochrana nabízí jen omezené možnosti. Dostupnost jednotlivých funkcí se ale liší podle platformy, země a tarifu.
Truecaller nabízí základní identifikaci volajících a placené plány s dalšími možnostmi filtrování. Hiya rovněž poskytuje nástroje pro rozpoznávání spamu, přičemž dostupné funkce a cena závisí na konkrétní verzi služby. Před zaplacením předplatného si proto ověřte aktuální ceník a to, zda jsou požadované funkce dostupné v Česku.
RoboKiller je další známou službou pro filtrování nevyžádaných hovorů, její plná funkčnost je však zaměřena především na americký a kanadský trh. Pro české telefonní číslo proto nemusí být vhodnou volbou.
Nevýhodou aplikací třetích stran může být požadavek na další oprávnění, zpracování údajů o hovorech nebo nutnost platit za pokročilé funkce. Vestavěné možnosti Applu, Googlu a Samsungu jsou obvykle dostupné bez samostatného předplatného, i když některé z nich mohou mít regionální omezení.
Spamové a podvodné hovory pravděpodobně úplně nezmizí. Žádný filtr neposkytuje stoprocentní ochranu, ale kombinace nastavení telefonu, blokování podezřelých čísel a síťových opatření operátora může počet obtěžujících hovorů výrazně omezit. Vyplatí se proto věnovat několik minut nastavení ochrany a zároveň si zachovat obezřetnost: nikdy nesdělujte po telefonu hesla, PINy ani autorizační kódy a neprovádějte převody peněz jen proto, že vás k nim volající naléhavě vybízí.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman