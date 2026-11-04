Google Drive vám poslouží jako záloha na všechno a 15 GB máte zdarma. Nemusíte se omezovat na fotky a dokumenty

Většina lidí zná Google Drive jako místo pro ukládání dokumentů, tabulek a prezentací vytvořených v kancelářských aplikacích Googlu. Jeho možnosti jsou ale mnohem širší. Na Drive můžete nahrát videa, soubory PDF, archivy ZIP a RAR, zvukové soubory MP3 nebo WAV, grafiku ve formátu PSD, dokumenty Microsoft Office, zdrojový kód i celé složky z počítače. Maximální velikost jednoho souboru může dosahovat až 5 TB, pokud to umožňuje dostupná kapacita účtu a příslušné limity služby. Bezplatných 15 GB, které získá každý uživatel s účtem Google, tak můžete využít nejen pro kancelářské dokumenty, ale také jako prostor pro zálohování důležitých souborů. Má to však jeden háček: těchto 15 GB sdílíte mezi třemi službami – Google Drivem, Gmailem a Fotkami Google. Právě toto společné úložiště rozhoduje o tom, jak dlouho vám bezplatná kapacita vydrží.
Co všechno se do Drive vejde a co vám zabírá místo
Google podporuje desítky formátů souborů. U řady z nich dokáže zobrazit náhled přímo v prohlížeči, aniž byste je museli stahovat nebo instalovat další software. Patří mezi ně například:
Dokumenty a tabulky: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT, ale také soubory Apple Keynote (.key) a Numbers (.numbers) Obrázky a grafika: JPEG, PNG, GIF, TIFF, PSD, AI Videa: MP4, MOV, AVI, WMV, FLV, WebM, MTS, OGG Audio: MP3, WAV, OGG Archivy: ZIP, RAR, TAR, GZIP Ostatní: PDF, zdrojové kódy a soubory písem
Videa lze v podporovaných formátech přehrávat přímo v Google Drivu, bez nutnosti nejprve stáhnout celý soubor. Dostupná kvalita přehrávání závisí na konkrétním videu, možnostech služby a rychlosti internetového připojení.
Do bezplatné kvóty 15 GB se započítávají soubory na Google Drivu, přílohy v Gmailu i fotky a videa ve Fotkách Google. Od června 2021 se do úložiště započítávají také nově vytvořené soubory v Dokumentech Google, Tabulkách Google, Prezentacích Google a Formulářích Google. Dříve měly tyto soubory výjimku.
Nejrychleji mohou dostupný prostor zaplnit velká videa, fotografie v plném rozlišení a objemné přílohy e-mailů. Pokud chcete zjistit, co vám zabírá nejvíce místa, otevřete v Google Drivu sekci Úložiště. Najdete v ní soubory seřazené podle velikosti, takže snadno odhalíte největší položky.
Tři cesty, jak Drive používat jako zálohu
Google Drive můžete používat třemi hlavními způsoby. Každý se hodí pro trochu jinou situaci.
Webové rozhraní je nejjednodušší možnost. Otevřete drive.google.com, kliknete na „Nahrát soubor“ nebo „Nahrát složku“ a vyberete data, která chcete uložit. Není potřeba nic instalovat a služba funguje z běžného webového prohlížeče. Tato varianta se hodí především pro jednorázové nahrávání souborů.
Desktopová aplikace Google Drive for desktop umožňuje synchronizovat soubory mezi počítačem a cloudem. Po instalaci a přihlášení vyberete složky, které chcete synchronizovat, a aplikace následně průběžně přenáší změny do Google Drivu. Je dostupná pro podporované verze Windows a macOS a integruje se do prostředí operačního systému, takže se soubory můžete pracovat podobně jako s běžnými složkami na disku.
Mobilní aplikace pro Android a iOS vám umožní přistupovat k souborům uloženým v cloudu z telefonu nebo tabletu. Změny se následně synchronizují mezi zařízeními přihlášenými ke stejnému účtu, pokud je pro daný typ souborů a operace synchronizace podporována.
Důležitý detail se týká desktopové aplikace. Google rozlišuje dva režimy práce se soubory na Mém disku:
Streamování: soubory jsou uloženy především v cloudu a do počítače se stahují podle potřeby. Tento režim šetří místo na místním disku. Zrcadlení: soubory jsou uloženy v cloudu i v počítači, takže k nim můžete přistupovat také bez internetového připojení.
U složek, které synchronizujete z počítače do Google Drivu, se dostupné možnosti mohou lišit podle konkrétního nastavení. Je proto dobré ověřit si, zda se soubory skutečně ukládají také do cloudu a zda máte k dispozici jejich místní kopii.
Co se stane, když 15 GB nestačí
Překročení limitu neznamená okamžitou ztrátu dat. Google ale může omezit další nahrávání souborů na Drive, zastavit zálohování do Fotek Google a omezit odesílání či přijímání e-mailů v Gmailu. Problémy mohou nastat také při vytváření nových souborů nebo úpravách stávajících dokumentů v aplikacích Googlu.
Pokud zůstanete nad limitem úložiště po dobu dvou let nebo déle, Google si za určitých podmínek vyhrazuje právo obsah smazat. Před případným odstraněním dat by vás měl upozornit nejméně tři měsíce předem. Není proto dobré spoléhat na to, že můžete kvótu dlouhodobě překračovat bez následků.
Řešením je buď uvolnit místo, nebo si pořídit větší úložiště prostřednictvím služby
Google One. Tarif Basic nabízí 100 GB. Cena se může lišit podle země, způsobu platby a aktuální nabídky, proto je nejlepší ověřit ji přímo na oficiálním webu Google One. Jak si Drive stojí vedle konkurence
Bezplatná kapacita Google Drivu patří mezi nejštědřejší nabídky velkých cloudových služeb.
Služba Zdarma Poznámka Google Drive 15 GB Sdíleno s Gmailem a Fotkami Google OneDrive 5 GB Cloudové úložiště od Microsoftu iCloud 5 GB Sdíleno pro zálohy, fotky, e-mail a soubory Dropbox 2 GB Univerzální cloudové úložiště
Všechny čtyři služby umožňují ukládat širokou škálu typů souborů. Liší se ale podporovanými funkcemi, možnostmi synchronizace a velikostí bezplatného úložiště. Google nabízí trojnásobnou kapacitu oproti bezplatným tarifům OneDrivu a iCloudu a 7,5násobek prostoru oproti základnímu bezplatnému tarifu Dropboxu. Skutečná využitelná kapacita se však odvíjí také od toho, jaké další služby daného poskytovatele používáte.
Jedna věc, kterou je dobré vědět
Soubory ve sdílených složkách se zpravidla započítávají do úložiště jejich vlastníka, nikoli automaticky do kvóty každého uživatele, který k nim má přístup. Pokud tedy někdo sdílí soubor s vámi, samotné jeho zobrazení nebo stažení vám obvykle prostor v Google Drivu nezabere.
Pozor také na rozdíl mezi synchronizací a skutečnou zálohou. Pokud soubor synchronizujete mezi počítačem a Google Drivem a následně jej smažete, může se smazání promítnout i do cloudu. Pro důležitá data je proto vhodné mít ještě jednu nezávislou kopii, například na externím disku.
Patnáct gigabajtů zdarma není neomezený prostor, ale pro průběžné ukládání pracovních složek, důležitých dokumentů a menší sbírky souborů může vydržet překvapivě dlouho. Stačí pravidelně kontrolovat využití úložiště a hlídat, aby o něj nesoutěžily objemné přílohy v Gmailu, tisíce fotografií a soubory, které chcete mít bezpečně uložené v cloudu.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík