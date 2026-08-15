UFC 330: Dern vs. Robertson. Analýza titulové bitvy a náš tip

V co-main eventu UFC 330 v Philadelphii se potkají dvě ženy, které chtějí zápas dostat na zem, ale každá trochu jiným způsobem. Dern má za sebou elitní kariéru v brazilském jiu-jitsu, zatímco Robertson přenesla grappling do MMA přes wrestling, tlak shora a kontrolu pozice. Jejich duel se tak dá trefně popsat jako střet tradičního BJJ s grapplingem přizpůsobeným MMA.
Kdo si prosadí zem
Čistě podle statistik má Robertson výrazně lepší nástroje pro přenesení zápasu na zem. Podle UFC Stats zapisuje v průměru 2,76 takedownu na 15 minut s úspěšností 40 %. Dern je na 0,93 takedownu a pouze 18% úspěšnosti.
To je důležitý rozdíl. Mackenzie Dern může být technicky nebezpečnější v samotném jiu-jitsu, jenže dlouhodobě měla problém dostat soupeřky tam, kde je její největší síla. Robertson má lepší nástupy na nohy, umí navazovat jednotlivé pokusy a velmi dobře pracuje z horní pozice.
Jenže proti Dern není takedown automaticky výhrou. Šampionka je nebezpečná i ze zad, dokáže přecházet do pák, trianglů a využívat scramble k otočení pozice. Robertson proto nemůže bezhlavě dělat to, co jí fungovalo proti jiným soupeřkám.
Její poslední zápas s Amandou Lemos přesto ukázal, proč může Dern dělat problémy. Po slabším prvním kole Robertson změnila průběh zápasu takedowny, kontrolou a ground-and-poundem a vyhrála jednomyslně na body. Od přechodu do slámové váhy má bilanci 6-1 a do titulového souboje jde s pěti výhrami v řadě.
Postoj může rozhodnout
Když proti sobě nastoupí dvě špičkové grapplerky, není výjimkou, že velkou část zápasu stráví na nohou. A tam vidíme mírnou výhodu šampionky.
Dern podle UFC Stats zasahuje 3,47 významného úderu za minutu, Robertson 2,71. Brazilka je agresivnější, má tvrdší jednotlivé údery a v posledních letech se v postoji výrazně posunula. Její slabinou zůstává obrana – inkasuje 3,93 významného úderu za minutu.
Robertson je v postoji disciplinovanější, ale pro soupeřky představuje podstatně menší hrozbu. Proti Lemos se v prvním kole dostala pod tlak a zápas dokázala převzít pod kontrolu až poté, co začala pravidelně prosazovat wrestling. Proti Dern bude potřebovat podobný plán, jenže tentokrát ji na zemi čeká mnohem větší riziko.
Šampionce pomáhá také zkušenost z dlouhých zápasů. Pás získala v říjnu 2025 proti Virně Jandirobě po pěti kolech. Do závěrečných kol přitom vstupovala v obtížné situaci, zápas dokázala otočit a vyhrála jednomyslným rozhodnutím.
Redakční tip
Tip: Mackenzie Dern na body.
Robertson má nástroje na to, aby šampionce několik kol výrazně zkomplikovala. Její wrestling je lepší, umí držet horní pozici a nebude se Dern na zemi bát. Pokud bude pravidelně dostávat Brazilku na záda a nebude se pouštět do zbytečně riskantních přechodů, může si kontrolou vzít tři kola.
Přesto se přikláníme k Dern. Je nebezpečnější v postoji a Robertson si proti ní nemůže dovolit používat takedowny bez obav z následků. Šampionka navíc už několikrát zvládla pětikolové tempo a proti Jandirobě ukázala, že dokáže ve druhé polovině zápasu přidat.
Čekáme vyrovnanější souboj, než by mohl naznačovat status šampionky a vyzyvatelky. Robertson může první polovinu zápasu kontrolovat wrestlingem, postupně by však měla mít více prostoru Dern. Námi tipovaný výsledek je: vítězství Mackenzie Dern na rozhodnutí, přibližně 48:47.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková