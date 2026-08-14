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Bojovníci UFC tipují výsledek zápasu Machačev vs. Garry. Favorit je jasný

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Islam Machačev jde na UFC 330 do první obhajoby pásu welterové váhy jako výrazný favorit. Mezi kolegy z UFC ale není úplná shoda a část z nich věří, že Ian Machado Garry může překvapit.
Bojovníci UFC tipují výsledek zápasu Machačev vs. Garry. Favorit je jasný

Bojovníci UFC tipují výsledek zápasu Machačev vs. Garry. Favorit je jasný

Zdroj: MMAMAG.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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