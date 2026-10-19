Tyto tři druhy ovoce nesmí do lednice. O banánech ví každý, další dva jsou velké překvapení

1. Banány
Banány patří mezi ovoce, které většina lidí nechává na kuchyňské lince. Přesto je někteří dávají do lednice, aby vydržely déle. Záleží ale na tom, jak jsou zralé.
Zelené a tvrdé banány nechte při pokojové teplotě. V chladu jejich slupka začne tmavnout, aniž by uvnitř dozrály.
Už žluté, zralé banány jsou jiný případ. Ty do lednice dát můžete, pokud chcete zpomalit jejich další zrání. Slupka může ztmavnout až téměř zčernat, ale uvnitř může banán zůstat v pořádku. Barva slupky sama o sobě neznamená, že je ovoce zkažené.
2. Broskve a nektarinky
Koupili jste tvrdé broskve a chcete, aby co nejdříve změkly a zesládly? Nechte je nejprve na kuchyňské lince. Chladnička jejich dozrávání zpomalí a u některých plodů může zhoršit strukturu dužiny. Broskev pak může být moučnatá, suchá a méně voňavá, přestože na pohled vypadá dobře.
Broskve a nektarinky proto nechte při pokojové teplotě, dokud nezměknou a nezačnou příjemně vonět. Jakmile dozrají, můžete je uložit do lednice, aby se rychle nepřezrály. Pokud jich máte hodně, je to praktický způsob, jak prodloužit dobu, po kterou je stihnete sníst.
Není ale pravda, že by každá broskev uložená do lednice automaticky ztratila chuť nebo vitamíny. Záleží na zralosti plodu, délce skladování i konkrétní odrůdě.
3. Celý meloun
Vodní meloun je velký, zabírá místo a do lednice se často vůbec nevejde. Je to ale dobře, protože byste ho tam dávat neměli. Celý neporušený meloun je lepší skladovat při pokojové teplotě, mimo přímé slunce a velké horko.
Příliš dlouhý pobyt v chladu může zhoršit kvalitu dužiny nebo způsobit změny na slupce.
Jakmile však meloun rozkrojíte, situace se mění. Nakrájenou dužinu uložte do lednice, nejlépe v uzavřené nádobě, a nenechávejte ji dlouho stát na kuchyňské lince. Rozkrojené ovoce je náchylnější ke kontaminaci a v teple se v něm mohou množit bakterie. Pokud meloun zůstane při pokojové teplotě déle než dvě hodiny, je bezpečnější ho už neskladovat na později; v opravdu horkém prostředí je tato doba ještě kratší.
Které ovoce naopak do lednice patří?
Jahody, maliny, borůvky a další drobné ovoce se obvykle vyplatí uložit do lednice co nejdříve. V pokojové teplotě rychleji měkne a může začít plesnivět. Před uložením ho raději nemyjte, pokud ho nebudete hned jíst. Vlhkost totiž podporuje kažení.
Podobně je to s hroznovým vínem. Chlad mu pomáhá vydržet déle čerstvé. Pokud si tedy chcete prodloužit životnost drobného ovoce, lednice je dobrý pomocník.
U ostatních druhů se řiďte hlavně jejich zralostí. Tvrdé broskve nechte nejprve dozrát, zralé ovoce můžete podle potřeby zchladit a nakrojený meloun vždy uložte do lednice. Není potřeba hlídat složité tabulky. Stačí vědět, co ještě potřebuje dozrát a co už potřebuje především uchovat čerstvé.
Zdroje článku: dagens.dk, marthastewart.com, realsimple.com, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá