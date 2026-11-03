Jílková si vzala na mušku Evu Pavlovou. Ve vysílání padla ostrá slova o penězích i chování první dámy

Moderátorka Michaela Jílková se ve čtvrtek 29. října během pořadu Máte slovo na České televizi ostře vymezila vůči některým krokům první dámy Evy Pavlové. Diskuse se původně věnovala postavení prezidenta Petra Pavla, jeho vztahům s vládou a také zahraniční cestě v době říjnových voleb. Pozornost se však postupně přesunula také k jeho manželce, jejím veřejným povinnostem a finančnímu zabezpečení. Jílková kritizovala zejména skutečnost, že první dáma v době hlasování pobývala na dovolené v zahraničí. Zpochybnila rovněž přiměřenost výhod, které jsou s jejím postavením spojené. V diskusi zaznělo i označení „papalášské manýry“, kterým moderátorka komentovala načasování dovolené prezidentského páru.
Dovolená během voleb vyvolala ostrou kritiku
Komunální volby se v České republice konaly 9. a 10. října 2026, přičemž termín hlasování byl známý dlouho dopředu. Prezident Petr Pavel během tohoto období pobýval v Maroku, odkud se vrátil, aby mohl svůj hlas odevzdat. Eva Pavlová trávila dovolenou na Kanárských ostrovech a komunálního hlasování se nezúčastnila. Právě tento rozdíl se stal jedním z hlavních témat televizní debaty. Jílková kritizovala, že se prezidentský pár rozhodl naplánovat zahraniční dovolenou na období předem známých voleb, přestože prezident veřejně zdůrazňuje význam občanské účasti. Její výhrady přitom směřovaly především k tomu, jakým příkladem by měli veřejní představitelé jít ostatním občanům.
Samotná neúčast Evy Pavlové ve volbách ovšem neznamená porušení zákona. Hlasování je v České republice právem občana, nikoliv jeho povinností. Manželka prezidenta navíc nezastává samostatnou ústavní funkci, a nemá tedy ani zvláštní zákonnou povinnost účastnit se voleb. Kritika Michaely Jílkové se proto týkala především společenské odpovědnosti a očekávání spojených s postavením první dámy. Prezidentova manželka se totiž pravidelně účastní oficiálních akcí, zahraničních návštěv a dalších veřejných vystoupení. Právě tato reprezentativní role podle kritiků přináší nejen určité výhody, ale také vyšší nároky na veřejné vystupování.
Finanční náhrady první dámy se znovu dostaly do popředí
Dalším sporným tématem se staly peníze, které Eva Pavlová dostává na výdaje spojené se svou veřejnou rolí. Podle současné právní úpravy má manžel či partner prezidenta vykonávající protokolární povinnosti nárok na víceúčelovou paušální náhradu výdajů. V roce 2026 jde přibližně o 106 tisíc korun měsíčně. Nejedná se však o klasickou mzdu ani o plat za výkon zaměstnání, jak bývá někdy nepřesně uváděno. Náhrada je určena na pokrytí výdajů souvisejících s reprezentací a dalšími povinnostmi, které první dáma vykonává. Výše této částky se odvíjí od zákonem stanovené platové základny pro představitele státní moci.
Podstatná je také skutečnost, že zavedením náhrady pro první dámu nevznikla celá její výše jako nový výdaj nad dosavadní prezidentské náhrady. Zákon změnil rozdělení paušálních prostředků mezi prezidenta a jeho manželku. Zatímco dříve připadala příslušná náhrada výhradně prezidentovi, nová úprava její část vyčleňuje pro manžela či partnera vykonávajícího veřejné povinnosti. Právě tento rozdíl je důležitý při posuzování skutečných nákladů na fungování prezidentského páru. Debata o penězích pro první dámu se přitom vede již od roku 2024, kdy se připravovala změna dosavadních pravidel. Kritiku tehdy vyvolávala především výše částky a otázka, zda je takové finanční zabezpečení přiměřené.
Jílková otevřela také otázku důchodu
Ostrá výměna názorů nastala také při debatě o započítávání období stráveného v roli první dámy do důchodového pojištění. Jílková upozornila na nově zavedené zabezpečení prezidentovy manželky a připomněla, že její předchůdkyně podobně upravené postavení neměly. Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský se Pavlové zastal poukazem na její předchozí službu v armádě. Moderátorka následně připomněla také období před listopadem 1989. Eva Pavlová působila v armádě až do roku 2018 a odešla v hodnosti podplukovnice. Její profesní minulost se tak stala další součástí televizního střetu.
Důležité ovšem je, že nová pravidla důchodového zabezpečení nejsou určena výhradně Evě Pavlové. Zákonná úprava se vztahuje také na partnery prezidentů a prezidentek a umožňuje zohlednit i období před rokem 2025. Změna se proto promítla rovněž do důchodů manželek bývalých českých prezidentů. Nejde tedy o individuální výhodu přiznanou pouze současné první dámě. Pražský hrad zavedení těchto pravidel dlouhodobě obhajoval tím, že reprezentativní povinnosti mohou výrazně omezovat možnosti běžného zaměstnání. Spor tak vedle osobní kritiky Evy Pavlové znovu otevřel širší debatu o tom, jaké povinnosti a finanční zabezpečení mají být spojeny s postavením prezidentského partnera.
Použité zdroje: ceskatelevize.cz , extra.cz , hrad.cz , zakonyprolidi.cz