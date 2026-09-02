Tuhle věc nikdy nedávejte do myčky. Češi to dělají roky a pak se diví, proč jim zčernala

Otevřete myčku, natáhnete se pro naběračku nebo lehkou pánev a v ruce vám zůstane matně šedý, místy až černý kus kovu. Vypadá to jako léty zašlá věc, kterou už nezachráníte. Za tou proměnou přitom nestojí stáří ani špatná péče. Stačí jediný druh nádobí a jediné mytí v myčce, aby se stalo přesně tohle. A většina domácností to netuší, dokud není pozdě.
Kov, který myčku nesnese ani jednou
Řeč je o hliníku. Staré lehké lžičky a vidličky, jaké leží v šuplíku po babičce, tenké pánve, naběračky, formy na pečení i klasické kávové konvičky mají jedno společné. V myčce ztrácejí lesk okamžitě, často už po prvním cyklu. Místo stříbřitého povrchu zůstane šedý až černý film, který je navíc drsný na dotek.
Tahle vrstva nezmizí ani po dalším mytí. Poškodil se totiž samotný kov a to už zpátky nevrátíte. Právě proto se hliník mezi věci vhodné do myčky nikdy nezařadí, ať máte program a tabletu jakkoli šetrné.
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Za normálních okolností chrání hliník tenká vrstvička oxidu. Vzniká sama na vzduchu a funguje jako neviditelný štít, díky kterému kov drží barvu a nekoroduje. Potíž nastane ve chvíli, kdy se tahle ochrana poruší.
Prostředky do myček obsahují silně zásadité látky. Ty si s ochranným povlakem na hliníku snadno poradí a rozpustí ho. Odkrytý kov se pak v horké lázni dostane do přímého kontaktu s vodou a začne reagovat. Výsledkem je tmavý povlak, který se do materiálu zakusuje a nejde jen tak setřít. Vysoká teplota a moderní mycí tablety celý proces ještě urychlují.
Problém se nezastaví u jednoho hrnce
Potemnělý hliník přináší rovnou dvě starosti. Ta první se týká zbytku nádobí. Podle poradny výrobce spotřebičů Electrolux se černé usazeniny během cyklu přenesou i na ostatní kusy, do košů a na stěny myčky, takže jediným hliníkovým kouskem si dokážete zašpinit celou náplň.
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Druhá starost putuje rovnou do talíře. Uvolněná tmavá vrstva se snadno otírá a při vaření se dostává do jídla. Staré hliníkové příbory bez ochranné úpravy je proto lepší nechat spíš jako vzpomínku a ke stolu sáhnout po něčem jiném. Tělo si s malým množstvím kovu poradí, zbytečně ho ale zatěžovat nemá smysl, když jsou po ruce bezpečnější materiály.
Jak zčernalý hliník zachránit
Pokud už máte doma kousek, který v myčce potemněl, ještě není všechno ztracené. Hliníku svědčí mírné kyseliny, které tmavý povlak naruší a povrch zase rozjasní.
Nejjednodušší je ponořit předmět na pár minut do vody s citronovou šťávou. Podobně zabere naředěný ocet, ve kterém necháte kus chvíli odležet. U hrnců a pánví se osvědčí krátce povařená osolená voda přímo v nádobě. Přečtěte si také: Kdo měl za ČSSR tuhle láhev, byl na chatě hvězda. Dnes ji sběratelé vykupují i za 5 000 Kč
Nakonec kov opláchněte a přeleštěte měkkým hadříkem. Drátěnkám a agresivním brusným pastám se vyhněte, protože hliník je měkký kov a snadno se poškrábe.
Tmavý povlak na hliníku pomůže rozjasnit citronová šťáva nebo naředěný ocet, drátěnka měkký kov jen poškrábe. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Co s hliníkem místo myčky
Nejjednodušší pravidlo zní: hliník myjte v ruce. Vlažná voda, houbička a chvilka navíc mu prodlouží život o celé roky.
Když pořizujete nové nádobí, sáhněte po eloxovaném, tedy anodizovaném hliníku. Ten prošel povrchovou úpravou, která kov uzavře a zabrání mu reagovat s kyselými potravinami, takže zůstává bezpečný i po letech používání. Ruční mytí ostatně ocení i další materiály. Litinové pánve v myčce rezaví, měděné nádobí ztrácí lesk, dřevěné rukojeti a prkénka se kroutí a praskají a kvalitním nožům myčka otupí ostří. Pár minut u dřezu se u těchhle věcí bohatě vyplatí.
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Zdroje: https://www.prozeny.cz/clanek/mycka-vam-muze-znicit-nadobi-jak-se-tomu-vyhnout-19995, https://electrolux.cz/support/support-articles/myti/mycky/zmena-barvy-stribrneho-nebo-hlinikoveho-nadobi-po-umyti-v-mycce-nadobi, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/riziko-pouzivani-starych-hlinikovych-priboru/, https://www.ohromne.cz/a/co-patri-do-mycky-nadobi-a-co-ne, https://www.bydlimekvalitne.cz/jak-vycistit-hlinik-pomuze-ocet-i-popel-do-mycky-ho-ale-nedavejte, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/6104-jak-dobre-vycistit-hlinik-pomohou-sul-i-ocet-do-mycky-ho-ale-rozhodne-nedavejte