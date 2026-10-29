Ztratila kamaráda, do restaurace jí chodí výhrůžky. Majitelka restaurace z Ano, šéfe! to po vyhazovu kuchaře schytává

Devátý díl letošní řady Ano, šéfe!, odvysílaný 22. října, měl být o záchraně hospody, která ve všední den prodala pět až patnáct jídel a někdy ani jedno. Místo toho se z něj stal příběh o lži, rozpadlém přátelství a divácké vlně, která se teď valí přímo na majitelku Zuzanu Kalousovou. Podle jejích vlastních slov jí po odvysílání chodí výhrůžky od lidí, kteří viděli, jak se zachovala ke kuchaři, jehož si během dílu stihli oblíbit.
Bombarďák, kterého vyhodili zprávou
Zdeněk Hejzek v ACW Saloonu vařil téměř deset let. Sama Zuzana ho v prvním natáčecím dni popisovala jako „bombarďáka“ a dříče, člověka, který podnik táhne. Diváci ho viděli v kuchyni, jak se pere s domácím sporákem dimenzovaným na rodinnou večeři, ne na stovku hostů. Pak přišel zlom.
Mezi natáčecími dny dostal Hejzek výpověď formou SMS. „Bez jediného pravdivého důvodu,“ napsal později v e-mailu přímo Pohlreichovi. Když se šéfkuchař při návratu do podniku zeptal, kde Zdeněk je, majitelé odpověděli, že je „na vodě“, na Vltavě. Pohlreich si informaci ověřil. Nebyla pravdivá.
Konfrontace proběhla před kamerami. Hejzek přišel vrátit klíče, zpochybnil důvody, které majitelé uváděli: nespokojenost, zdravotní omezení, problémy se skladováním. Dvě verze stály proti sobě a žádná z nich se nedala jednoznačně potvrdit. Co ale prokazatelné bylo: forma výpovědi a pokus ji před štábem zakrýt.
Hvězda, která nepadla, a přátelství, které skončilo
Pohlreich hvězdu neudělil. Zuzana po odvysílání řekla, že zklamání bylo „obrovské“, a že neudělení hvězdy z 99 procent způsobila právě lež. Kuchyně se přitom mezitím zlepšila; reportéři, kteří podnik navštívili krátce po premiéře dílu, jedli fried pickles, Southern Gumbo a hovězí plátek. Za tři položky zaplatili 864 korun. Na talíři se Pohlreichovy rady propsaly. Na důvěře ne.
Horší než ztráta hvězdy je pro Zuzanu rozpad pětiletého kamarádství s Hejzkem. „Ztratila jsem kamaráda,“ přiznala v rozhovoru pro eXtra. Zpětně říká, že by personální věc řešila jinak a k Pohlreichovi by byla upřímná. Jenže to říká po odvysílání, ne před kamerou.
Výhrůžky, které přišly místo hostů
Zuzana čekala, že díl přivede nové hosty. Místo toho řeší ostré online reakce a výhrůžky. Na Firmy.cz se 17. a 18. října objevily recenze typu „Arogantní majitelé, co se neumí chovat ke svým zaměstnancům“ nebo výtka, že bez Zdeňka „by měl ten, kdo tam vaří teď, změnit povolání“.
Přesný obsah výhrůžek ani kanály, kudy přicházejí, Zuzana veřejně nepopsala. Řekla jen: „Vyhrožujou mi lidi.“ Zda věc řeší s policií, není známo.
Tady je důležité oddělit dvě věci. Kritika za SMS výpověď po deseti letech a za lhaní před kamerou má oporu v tom, co diváci viděli na vlastní oči. Výhrůžky ale žádný fakt neospravedlňuje, ani ten nejhorší manažerský přešlap nedává nikomu právo zastrašovat člověka v jeho vlastním podniku.
Neudělená hvězda není rozsudek smrti
Historie Ano, šéfe! ukazuje, že podniky bez hvězdy končí různě. Redakce VIPŽivot připomíná, že restaurace Trilobit ji nedostala, ale při Pohlreichově návratu fungovala dál a podle provozní hosté chodili. Naopak Starosuchdolská hvězdu také nezískala a majitelka Olena restauraci nakonec kvůli zdraví opustila úplně. A pak je tu Rybárna, kde zastánci servírky po natáčení zaútočili na Pohlreicha, byť jen plastovou zbraní. Extrémní dohry český formát zná.
ACW Saloon zatím patří spíš do první kategorie. Oficiální web přijímá rezervace, uvádí otevírací dobu a adresu v Kollárově ulici v Plzni. Sama Zuzana říká: „My jedeme dál.“ Natáčení popisuje jako „pecku“ a školu vaření. Nelituje přihlášení, lituje toho, co následovalo.
Co vlastně divákům vadí
Nejsilnější vrstva celé kauzy není samotný vyhazov. Zaměstnanec může dostat výpověď, to se děje. Divákům vadí něco jiného: díl jim Zdeňka Hejzka nejdřív pracně představil jako srdcaře a tahouna hospody, a pak jim ukázal, že právě tenhle člověk byl odstraněn zprávou v telefonu, zatímco majitelé před kamerou tvrdili, že si pluje po Vltavě. Pocit zrady není namířený jen proti Zuzaně, je namířený proti narušení férovosti, kterou divák od reality show tohoto typu očekává.
Plzeňský Saloon stojí dál, vaří dál a přijímá rezervace. Hvězdu nad dveřmi nemá. Kamaráda v kuchyni taky ne.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová