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Auta překážela autobusům. Na horské točně policie řešila téměř dvacet přestupků

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Místo pro otáčení autobusů zabrala zaparkovaná auta. Řidiči na Šerlichu nerespektovali zákazy a komplikovali průjezd linkovým spojům. Po upozornění na tísňovou linku přijeli policisté, kteří zdokumentovali téměř dvacet přestupků. Část řidičů dostala pokutu rovnou na místě.
Auta překážela autobusům. Na horské točně policie řešila téměř dvacet přestupků

Auta překážela autobusům. Na horské točně policie řešila téměř dvacet přestupků

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 29.10.2026 09:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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