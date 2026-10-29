Auta překážela autobusům. Na horské točně policie řešila téměř dvacet přestupků

Auta překážela autobusům. Na horské točně policie řešila téměř dvacet přestupkůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Auta překážela autobusům. Na horské točně policie řešila téměř dvacet přestupkůZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 29.10.2026 09:12
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Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →
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