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Byly zveřejněny cenové stropy pohonných hmot pro listopad 2026. Řidiči si mají pohlídat podstatnou věc

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Regulace cen pohonných hmot v Česku bude pokračovat také během listopadu 2026. Vláda 26. října rozhodla o prodloužení systému maximálních cen benzinu a nafty a zároveň ponechala snížení spotřební daně z motorové nafty. Cenový strop se však nestanoví jednou provždy. Příslušná maximální cena se bude dál pravidelně přepočítávat podle velkoobchodního trhu a regulované marže. Pro řidiče to znamená ochranu před cenou nad vyhlášeným limitem, nikoliv jistotu stále stejné částky na stojanu.
Ilustrační obrázek.

Ilustrační obrázek.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 08:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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