Byly zveřejněny cenové stropy pohonných hmot pro listopad 2026. Řidiči si mají pohlídat podstatnou věc

Důvodem prodloužení opatření je napjatý vývoj trhu s ropou a palivy. Zdražování suroviny, přepravní komplikace i nejistota kolem zahraničních dodávek se postupně promítají do cen, které platí domácnosti a dopravci. Kabinet proto rozhodl, že říjnové zásahy nepřestanou působit posledním dnem měsíce. Nové období má trvat od 1. do 30. listopadu 2026. Nejde však o plošný příkaz všem čerpacím stanicím prodávat za jedinou cenu. Stát určuje maximální přípustnou částku, zatímco jednotlivé stanice mohou prodávat i levněji, pokud jim to obchodní podmínky umožňují.
Související článek: Řidiče čeká od října zásadní změna u čerpacích stanic. Ceny nafty a benzínu se budou skokově měnit
Maximální cena se bude měnit podle trhu
Výpočet vychází z průměrných velkoobchodních cen za sledované období, k nimž se přičítá regulovaná marže 2,50 koruny za litr. Konečný strop zahrnuje také daň z přidané hodnoty. Každý pracovní den má být vyhlášena maximální cena pro následující den, během víkendů a svátků se uplatní naposledy zveřejněná částka. Řidič proto nemůže vycházet jen z cenového limitu uvedeného na začátku měsíce. Pokud velkoobchodní trh výrazně vzroste nebo klesne, s určitým odstupem se může změnit i státem vyhlašovaná maximální částka.
Omezení marže přitom neznamená, že samotná marže představuje celý výdělek čerpací stanice. Náklady na provoz, zaměstnance, energie, dopravu, nájem či další služby se promítají do hospodaření různými způsoby. Smyslem opatření je omezit prostor pro přirážku v době mimořádného napětí na trhu, nikoli odstranit rozdíly mezi provozovateli nebo zaručit, že každý litr bude všude stát stejně. Proto se vyplatí sledovat běžné cenové srovnání i za trvání regulace.
U nafty pomáhá také nižší spotřební daň
Vedle cenového stropu vláda prodloužila úlevu na spotřební dani z motorové nafty. Standardní sazba 9,95 koruny na litr byla pro dotčené období snížena na 8,011 koruny. Rozdíl činí 1,939 koruny na litr bez následného vlivu daně z přidané hodnoty. V celkové konečné ceně odpovídá mechanický účinek této úlevy přibližně 2,35 koruny na litr, pokud se promítne v plné výši. Skutečná prodejní cena se však současně mění podle nákupních cen a dalšího vývoje trhu, takže řidič nemusí na stojanu vidět přesně o tuto částku nižší číslo.
Snížení spotřební daně se týká motorové nafty a vymezených směsí, nikoli automaticky každého druhu pohonných hmot. Pro řidiče benzínových vozů je proto hlavním relevantním opatřením cenový strop. Odlišný je také dopad na dopravce, kteří nakupují velké objemy paliva, a na běžné domácnosti, jež tankují příležitostně. Výdaj za jednotlivou nádrž může být nižší než v hypotetické situaci bez zásahu, zároveň ale nelze předem bezpečně určit, kam by se tržní ceny bez regulace skutečně dostaly.
Související článek: Důchody se od ledna změní. Vláda schválila nové částky, další peníze ale ještě jisté nejsou
Opatření nyní končí posledním listopadovým dnem
Cenová regulace má význam i mimo samotné tankování. Náklady na naftu vstupují do cen přepravy potravin, zásobování obchodů a některých služeb. Jejich změny se však do koncových cen nemusejí přenést okamžitě ani v plném rozsahu. Část firem nakupuje palivo za smluvních podmínek, jiné pracují s předem sjednanými dopravními sazbami. Proto by nebylo přesné slibovat, že listopadové prodloužení automaticky zlevní nákupy v supermarketech. Opatření spíše omezuje jeden z nákladových tlaků, jejichž celkový dopad na ceny závisí i na dalších položkách a vývoji poptávky.
Schválené prodloužení platí do 30. listopadu 2026. O případném dalším postupu se má rozhodovat podle vývoje na ropném trhu. Řidiči by proto měli před tankováním vnímat datum konkrétního cenového výměru a neplést si vládní maximální cenu s orientačním mediálním odhadem. Cenový strop je právně významný pro nejvyšší účtovanou částku v daném období. Sám o sobě ale nevylučuje, že paliva během listopadu zdraží nebo zlevní v mezích pravidelně vyhlašovaných limitů.
novinky.cz, Vláda ČR, Autorský text