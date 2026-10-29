Sako, kravata, mokasíny: kousky, které jsme si půjčily z pánského šatníku — a umíme je nosit po čertu žensky

Menswear je zpátky, ale tentokrát si z něj bereme jen to, co chceme
Podzim 2026 je plný tailoringu, kravat, strukturovaných sak a mokasínů. Who What Wear píše o návratu energie do pánského krejčovství a zároveň o tom, že nejpůsobivější styling nevzniká kompletním oblekem, ale mícháním jednotlivých kusů. Přesně tady začíná zábava i pro dámský šatník: mužský kód zůstane čitelný, ale výsledná silueta může být velmi ženská.
1. Velké sako + hedvábná sukně
Vezmi větší šedé nebo hnědé sako s výraznějšími rameny a místo kalhot k němu dej šikmou saténovou midi sukni. Pod sako stačí jednoduché tílko nebo jemný úplet. Kontrast tvrdší konstrukce nahoře a tekutého materiálu dole funguje lépe než další klasický kostým. Boty mohou být mokasíny, kitten heels nebo vysoké kozačky podle nálady.
2. Kravata + bílá košile + džíny
Kravata v roce 2026 nepotřebuje celý pánský oblek. Who What Wear ji na street style a runway přehlídkách zachytil v uvolněnějších kombinacích a právě tak funguje nejlépe. Bílou košili nech lehce rozepnutou, kravatu neutahuj až ke krku a přidej rovné nebo volnější džíny. K tomu červené rty nebo velké náušnice a celý školní dojem je pryč.
3. Mokasíny + mini + dlouhý kabát
Loafers zůstávají jednou z nejpraktičtějších podzimních bot a letošní verze jsou subtilnější, měkčí a často s tenčí podrážkou. Zkus je s krátkou áčkovou sukní, neprůhlednými punčochami a dlouhým kabátem. Pokud nechceš preppy náladu, vynech čelenku i podkolenky a přidej výraznou koženou kabelku nebo masivnější šperk.
4. Pánská košile + úzká sukně
Modrá nebo proužkovaná košile, která vypadá, jako bys ji opravdu vytáhla z pánské části skříně, se skvěle snese s úzkou midi sukní. Košili nezapínej dokonale: ohrň rukávy, část zastrč, část nech volnější. Právě nedbalost zabrání tomu, aby outfit vypadal jako uniforma recepce.
5. Vesta + holé paže
Obleková vesta je pánský kus, který nepotřebuje vůbec žádnou další pomoc, aby působil žensky. Nosit se dá bez košile, s vysokými kalhotami nebo sukní a výraznějšími náušnicemi. Pokud chceš méně odhalenou variantu, dej pod ni velmi tenký rolák. Důležité je, aby vesta seděla přes hrudník a netahala v knoflících.
6. Kalhotový kostým + něco, co tam „nepatří“
Celý oblek může fungovat, když mu vezmeš korporátní vážnost. Pod něj krajkovou podprsenku nebo hedvábné tílko, na nohy barevné baleríny, kolem krku šátek, do ruky malou večerní kabelku. Pokud chceš naopak androgynní verzi, nech košili, kravatu i mokasíny a ženskost přines účesem, make-upem nebo šperkem. Neexistuje povinnost všechno vyvažovat.
7. Pánský kabát + šaty
Dlouhý rovný kabát s výraznými rameny vypadá nádherně přes jemné šaty. Nemusí být černý; čokoládová, uhlová, tmavě olivová nebo klasický velbloudí odstín fungují skvěle. Když pod ním vykoukne hedvábí, holá noha nebo úzká kozačka, mužský střih najednou dostane úplně jinou energii.
8. Oxfordky a derby místo dalšího páru mokasínů
Jestli už loafers máš, letošní podzim nabízí další pánskou výpůjčku: hladké šněrovací derby nebo jazz shoes. Who What Wear je řadí mezi výrazné flat-shoe trendy podzimu 2026. Zkus je k širokým kalhotám, sukni po kolena nebo dlouhým ponožkám a šortkám. Jsou méně očekávané než mokasíny a právě proto umí obyčejný outfit posunout.
Nejlepší část? Nemusíš dokazovat, že jsi ženská
Když vezmeš kravatu, nemusíš k ní automaticky přidat výstřih. Když si oblečeš široké sako, nemusíš zvýrazňovat pas. A když chceš, můžeš udělat přesný opak. Pánský šatník je už dávno jen zásobárna tvarů, materiálů a detailů. Co z nich uděláš, je tvoje věc. A to je na celé téhle módní krádeži nejlepší.
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Zdroje: Who What Wear – Is Menswear Back? For Me, the New Collections Offer the Return of Possibility [1], Who What Wear – Based on What I Saw This Fashion Month, People Will Be Wearing Ties Like This by 2026 [2], Vogue – How to Style Loafers for Fall [3], Who What Wear – 7 Flat-Shoe Trends Fashion People Are Wearing for Fall 2026 [4], Who What Wear – 5 Blazer Trends I'll Be Wearing in 2026 [5].