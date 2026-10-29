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Sako, kravata, mokasíny: kousky, které jsme si půjčily z pánského šatníku — a umíme je nosit po čertu žensky

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Sako už dávno není převlek do kanceláře, kravata nepatří jen ke košili a mokasíny nemusí skončit u preppy uniformy. Podzim 2026 si bere z pánského šatníku to nejlepší, ale místo kopírování celého obleku si hraje s proporcemi, kůží, hedvábím, holými kotníky a trochou drzosti.
Sako, kravata, mokasíny: kousky, které jsme si půjčily z pánského šatníku — a umíme je nosit po čertu žensky

Sako, kravata, mokasíny: kousky, které jsme si půjčily z pánského šatníku — a umíme je nosit po čertu žensky

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 29.10.2026 09:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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