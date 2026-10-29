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Agresivita vězňů roste, počet útoků proti dozorcům už překonal loňské statistiky

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Dennívýzva
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Tři dozorci skončili v nemocnici, další ošetřili záchranáři na místě. Takový je výsledek napadení, ke kterému došlo ve Věznici Plzeň-Bory v noci na středu. Podle statistik počet takových útoků neustále roste. Od začátku roku šlo o 51 případů, tedy více než za celý loňský rok.
Agresivita vězňů roste, počet útoků proti dozorcům už překonal loňské statistiky

Agresivita vězňů roste, počet útoků proti dozorcům už překonal loňské statistiky

Zdroj: Jeroným Tejc
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 09:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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