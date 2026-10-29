Ano, šéfe 10. díl: „Tohle jsem ještě neviděl, kamaráde. Tady borci třicet milionů ve ztrátě," hodnotí Daliborku Pohlreich

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Další kuchařská výzva čeká na televizních obrazovkách. Zdeněk Pohlreich tentokrát s Ano, šéfe! míří do Chodova u Karlových Varů zachránit upadající restauraci Daliborka. Podnik se potýká s obrovskými finančními potížemi a unavení majitelé pomalu ztrácejí naději. Záchranná mise navíc odkryje velmi silný rodinný příběh. Vyhoření a prázdné stoly
Za pultem chodovského podniku stojí partneři Saša a Anička. Jejich současná situace nevypadá vůbec slibně. „Saša s Aničkou tu provozují restauraci Daliborka, tak se na ni pojďme podívat. V současné době to není žádná hitparáda a vypadá to, že oni dva mají problémy se uživit,“ prozradil Zdeněk Pohlreich v úvodu pořadu.
Zákazníků v provozovně rapidně ubylo. Ekonomická situace nutí majitele neustále přepočítávat každou utracenou korunu. „Chodí o hodně míň lidí, všechno se zdražilo, máme problém vyjít, pořád počítáme, abychom to zvládli,“ vysvětluje vyčerpaná Anička. Její partner už zcela ztratil potřebný hnací motor k další práci. „Jsem provozně vyhořelý, nevím, jak dál. A budu rád, když šéf zádrhel najde a poradí,“ dodává odevzdaně.
Ztracené iluze nad talířem
Pohled do jídelního lístku přináší první velké rozčarování. Zkušený kuchař objevuje hlavní jídla nelogicky zařazená rovnou mezi předkrmy. Základní ochutnávka dopadá katastrofálně. „Hospoda vypadá hezky, ale menu je trochu nuda v Brně. A jídlo? Polévka je nedochucená, studená, omáčka vše zabije, masová směs je se stejnou omáčkou… Tohle nemůže nikdo sníst. To ani jíst nebudu. Studené a nedochucené,“ hodnotí přinesené porce.
Kuchařské umění na talířích naprosto chybí. „Děti, přátelé, není to moc dobrý. Choděj vám sem na to lidi?“ ptá se zaskočených majitelů. Zjištění astronomických dluhů celou atmosféru ještě zhoršuje. „Tohle jsem ještě neviděl, kamaráde. Tady borci třicet milionů ve ztrátě, a na tom talíři je to katastrofa.“ Závěr natáčecího dne přesto přináší i špetku obdivu nad obrovskou lidskou vytrvalostí. „Každým dílem mám větší a větší úctu k lidem, kteří se snaží tuhle práci dělat tímto způsobem. Na nic se moc neohlížej a jedou,“ podotýká uznale televizní profesionál.
Nová motivace a odhalená minulost
Druhý den začíná aktivním odpočinkem ve fitness centru. Na společný trénink vyráží Saša i ostřílený průvodce pořadem. Zpět v restauraci probíhá upřímná debata o dosavadních chybách obsluhy i kuchařů. „Kolik toho dokážete uvařit?“ doptává se odborník na gastronomii. Celý personál reaguje na oprávněnou kritiku dost pobaveně. „Dlouho jsem nebyl v hospodě, kde by se všichni smáli tomu, že to stojí za ho*no.“
Uvolněná nálada ovšem zakrývá mnohem hlubší problémy a brzy vychází najevo velmi citlivý příběh Aniččiny rodiny. Tyto informace radikálně mění celkový přístup k záchraně podniku. „Tu hospodu musíme nastartovat a teď máme důvod navíc,“ zdůrazňuje šéfkuchař s novým odhodláním.
Zkouška ohněm a nový začátek
Zátěžový test přivádí do podniku davy zvědavých hostů. Objevují se obrovské zádrhele v organizaci práce na place. Všichni návštěvníci dostanou od obsluhy nejprve nápoje a teprve s velkým zpožděním objednané jídlo. Kuchyně se okamžitě ocitá pod ohromným tlakem a propuká obrovský stres. Třetí den se proto nese čistě ve znamení praktických ukázek přímo u rozehřátého sporáku. „Není to nukleární věda, jdeme na to.“
Své dočasné svěřence se snaží maximálně povzbudit a předat jim chybějící sebevědomí. „Když se budete bát, nebudete nikdy pít šampaňské. Dostaňte do sebe touhu dělat to ne rychle, ale dělat to dobře. Vy ty medaile domů dovezete…“ Těžká zkouška nakonec přináší celému týmu velmi cenné zkušenosti. Před odjezdem z Chodova zanechává majitelům povzbudivý vzkaz. „Ta hospoda vám pomohla dostat se z maléru, ale ta hospoda vám může nejen pomáhat, ale také přinášet radost. Ty peníze přijdou s tím. Hodně štěstí.“
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