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Ano, šéfe 10. díl: „Tohle jsem ještě neviděl, kamaráde. Tady borci třicet milionů ve ztrátě," hodnotí Daliborku Pohlreich

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Ano, šéfe! míří do Chodova. Restaurace Daliborka bojuje s odlivem hostů a obřími dluhy. Záchranná mise odkrývá silný rodinný příběh majitelky.
Ano, šéfe

Ano, šéfe

Zdroj: FOTO:Distr. FTV Prima
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 08:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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