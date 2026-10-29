McDavid překonal Gretzkého rekord. Dvě přihrávky proti Calgary ukázaly, proč ho soupeři nestíhají bránit

Gretzky už v jedné historické tabulce není první
Když Edmonton porazil Calgary 4:0, Connor McDavid nepotřeboval vstřelit ani jeden gól, aby byl nejdůležitější postavou večera. Dvěma asistencemi prodloužil svoji sérii přihrávek na gól od začátku sezony na třináct utkání. Takovou šňůru při otevření ročníku NHL dosud nikdo neměl.
Dosavadní hranice činila dvanáct zápasů. Patřila Waynu Gretzkému ze sezony 1982/83, Kenu Linsemanovi z ročníku 1985/86 a Sebastianu Ahovi z období 2018/19. V porovnání se všemi možnými rekordy NHL může jít o velmi úzce vymezenou statistiku. Má však jednu důležitou vlastnost: neodměňuje jedinou mimořádnou noc, nýbrž schopnost opakovat produktivitu od prvního zápasu až po třináctý.
McDavid má aktuálně osm gólů a osmadvacet asistencí. To znamená 36 bodů za třináct utkání. Výjimečnost této bilance se skrývá i v jejím poměru: přes tři čtvrtiny jeho bodů tvoří přihrávky. Edmonton tak nestojí jen na rychlosti hráče, který dokáže uniknout obraně a skórovat. Stejně podstatné je, že kolem sebe pravidelně vytváří střelecké příležitosti pro ostatní.
První gól: střela, kterou vůbec nepotřeboval vystřelit
Proti Calgary McDavid svou rekordní sérii prodloužil už v první třetině. Z pravé strany útočného pásma našel přihrávkou přes prostor před brankou Mathieua Josepha. Ten zakončil a poslal Oilers do vedení 1:0. Důležitá není jen přesnost přihrávky. Její hodnota spočívala v tom, že McDavid přinutil obranu řešit hned dvě hrozby: vlastní průnik kapitána Edmontonu a hráče, který si mezitím našel volné místo na druhé straně.
Takové situace vysvětlují, proč nestačí soupeřům říci, aby McDavida nepustili ke střele. Pokud obránce příliš agresivně vystoupí proti jeho pohybu, nabídne prostor za sebou. Pokud mu naopak ustoupí, nejlepší útočník Oilers může pokračovat s pukem do nebezpečné oblasti. A pokud se obrana stáhne a zaměří se jen na něj, riskuje volného spoluhráče. To není důkaz, že každá McDavidova asistence vzniká stejným způsobem. Je to konkrétní ukázka principu, který se v jeho hře vrací.
Druhá přihrávka: přesilovka a zakončení do odkryté branky
Ještě názornější byla druhá McDavidova asistence. Oilers hráli přesilovku, když kapitán poslal puk napříč brankovištěm ke Kasperimu Kapanenovi. Ten jej zvedl přes beton brankáře Dustina Wolfa. Calgary potřebovalo bránit střelce, držitele puku i prostor kolem branky, jenže jediná rychlá změna strany rozhodla.
Dvě asistence během jednoho večera tedy nevypadaly jako dva totožné záznamy ve statistikách. První přišla při hře v pěti a využila otevřeného prostoru v útočném pásmu, druhá při početní výhodě a rychlém přenesení puku před brankou. Přesně v tom tkví nepříjemnost soupeřova úkolu. McDavid může vytvořit kvalitní střelu za různých podmínek, a obrana musí reagovat v řádu zlomků sekund.
Abychom ale mohli tvrdit, jaký typ asistencí v jeho třináctizápasové sérii skutečně převažoval, potřebovali bychom všechny akce projít a poctivě zařadit. Samotné číslo osmadvaceti přihrávek nám takový rozpis neposkytuje. Proto si nevymýšlejme, že rekord vznikl hlavně v přesilovkách nebo hlavně při rychlých přechodech. Zápas s Calgary nám zatím umožňuje přesně popsat dvě situace, nikoli vyčíslit celou sérii.
Edmonton se nemusí spoléhat jen na jeden druh útoku
Na výsledku proti Calgary je zajímavé i to, že Edmonton zvítězil 4:0, aniž by McDavid sám skóroval. O góly se postarali Mathieu Joseph, Mattias Ekholm, Kasperi Kapanen a Alex Formenton. Tristan Jarry navíc vychytal čisté konto díky 24 zákrokům. Edmonton tak ukončil dvě utkání bez vítězství a zastavil Calgary, které předtím čtyřikrát za sebou vyhrálo.
Právě rozložení gólů je důležitý kontext McDavidových asistencí. Pokud soupeř potřebuje současně bránit kapitánovu individuální rychlost i několik zakončovatelů, kteří z jeho přihrávek těží, ztrácí jednoduchou možnost soustředit vše na jediného střelce. Neznamená to, že každý McDavidův dotek automaticky vytváří gólovou šanci. Znamená to, že protivník si nemůže dovolit brát jeho přihrávku jako méně nebezpečnou variantu než střelu.
Co tento rekord říká a co ještě ne
McDavid překonal Gretzkého v přesně vymezeném údaji: počtu zápasů od začátku sezony s alespoň jednou asistencí. Nejde o absolutní rekord délky jakékoli asistentské série v NHL a už vůbec ne o tvrzení, že byl někdo celkově lepším hráčem než Gretzky. Právě správné vymezení dodává rekordu váhu.
Zatímco výjimečně produktivní večer může být výsledkem jedné podařené série střel, třináct zápasů za sebou vyžaduje opakovat dobrá rozhodnutí proti různým týmům, obranným systémům a brankářům. Pokud Edmonton udrží současnou útočnou pestrost, bude McDavid dál nebezpečný i ve večerech, kdy jeho vlastní střela skončí bez gólu. A právě proto je jeho třináct asistentských zápasů zajímavější než pouhé číslo v historické tabulce.
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Zdroje: Vše o sportu [1], NHL.com – rekord McDavida a utkání s Calgary [2], NHL.com – McDavidův start sezony a role spoluhráčů [3], Sportsnet – historická asistentská série [4]