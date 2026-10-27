Chytřejší odsolování: AI a nové membrány snižují spotřebu energie

Reverzní osmóza dnes dodává odsolovanou vodu více než 300 milionům lidí po celém světě. Uplatňuje se také při opětovném využívání průmyslové vody a čištění komunálních odpadních vod. Její provoz však zůstává energeticky náročný. Na spotřebu elektřiny připadá podle odhadů 45 až 60 procent provozních nákladů a zanášení membrán může snížit produktivitu zařízení až o 40 procent. Informuje o tom portál Water Online.
Globální trh s technologiemi reverzní osmózy měl podle portálu Data Intelo v roce 2025 hodnotu 8,7 miliardy dolarů a do roku 2034 by mohl vzrůst na 18,2 miliardy dolarů. Průměrné roční tempo růstu má dosáhnout 8,6 procenta. Poptávku podporuje nedostatek sladké vody, rozvoj odsolování mořské vody a rostoucí využívání recyklace odpadních vod. Významnou roli hraje také průmysl, který potřebuje vysoce čistou vodu. Moderní membrány a systémy zpětného získávání energie navíc snižují energetickou náročnost technologie, zatímco inteligentní senzory umožňují lépe sledovat provoz a předcházet poruchám.
Při odsolování mořské vody se voda protlačuje přes speciální membrány pod tlakem obvykle 50 až 70 barů. Moderní zařízení spotřebují na výrobu jednoho kubického metru sladké vody přibližně 2,5 až 4 kilowatthodiny elektřiny. Nové membrány s větší aktivní plochou a vyšší propustností mohou snížit potřebný tlak, aniž by se zhoršila schopnost zachycovat soli.
Další úspory slibují nové konstrukce distančních prvků, které usměrňují proudění vody a omezují vznik usazenin a biologických povlaků. Experimenty s 3D tištěnými prvky ukázaly zvýšení průtoku přes membránu téměř o 20 procent. Intervaly mezi chemickým čištěním by se za vhodných podmínek mohly prodloužit z několika měsíců až na půl roku či déle.
Perspektivní je také dávková reverzní osmóza, která průběžně přizpůsobuje tlak měnící se koncentraci solí. Pilotní studie naznačují možnost snížit měrnou spotřebu energie o 15 až 30 procent.
Významnou roli hraje rovněž inteligentní monitoring. Senzory a analytické algoritmy dokážou včas odhalit počínající zanášení membrán a naplánovat údržbu dříve, než poklesne výkon zařízení. Kombinace účinnějších membrán, kvalitnější předúpravy vody a prediktivního řízení tak může snížit náklady i prodloužit životnost celého systému.
Petr Dvořák
zdroj: Water Online, Data Intelo