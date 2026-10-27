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Chytřejší odsolování: AI a nové membrány snižují spotřebu energie

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Reverzní osmóza dnes dodává odsolovanou vodu více než 300 milionům lidí po celém světě. Uplatňuje se také při opětovném využívání…
OpenAI-osmoza-odsolovani

OpenAI-osmoza-odsolovani

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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