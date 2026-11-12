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Třetí den dopravního pekla na severovýchodě Prahy. TSK připravila nová opatření

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Už tři dny zažívají obyvatelé Kbel, Čakovic a dalších částí na severovýchodě Prahy trable při cestování, kvůli uzavírkám na opravované Kbelské totiž stojí v kolonách. Autobusy MHD tak měly i hodinová zpoždění. Technická správa komunikací teď zavedla několik opatření, která by měla situaci zlepšit.
Třetí den dopravního pekla na severovýchodě Prahy. TSK připravila nová opatření

Třetí den dopravního pekla na severovýchodě Prahy. TSK připravila nová opatření

Zdroj: TSK
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.11.2026 10:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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