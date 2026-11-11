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Středočeši nasadili plechové deštníky. Kbely zažívají při uzavírkách dopravní kolaps

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Kvůli uzavírkám několika silnic v rámci oprav Kbelské zažívají obyvatelé Kbel už druhý den dopravní komplikace. V autech stojí v kolonách, autobusy MHD nabírají velká zpoždění. Vedení radnice si postěžovalo i na Středočechy v plechových deštnících, později se za formulaci omluvilo.
Středočeši nasadili plechové deštníky. Kbely zažívají při uzavírkách dopravní kolaps

Středočeši nasadili plechové deštníky. Kbely zažívají při uzavírkách dopravní kolaps

Zdroj: TSK
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.11.2026 13:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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