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Trefné video na síti. Tak co voliči ANO & spol, už je líp?

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Dennívýzva
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Tak co? Máme se skutečně líp, jak některé politické strany před volbami slibovaly? No, popravdě řečeno, zas tak růžově to aktuálně nevypadá. Možná mají někteří z nás pocit, že se skutečně líp mají, a tak jim nelze než závidět. Na sociální síti X jsem nicméně našel video, které moc vtipně, ale hlavně trefně charakterizuje současnou situaci a to, jak se máme skutečně díky voličům ANO a některých dalších politických stran lépe.
Andrej Babiš

Andrej Babiš

Zdroj: Andrej Babiš/Meta
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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