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Zapomeňte na potraviny. Lidl, Billa i Albert teď vydělávají úplně na něčem jiném

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Máslo, mléko a pečivo prodávají obchody často se ztrátou. Skutečný zisk jim přinášejí fritézy, matrace a zahradní technika mezi regály s potravinami.
Zapomeňte na potraviny. Lidl, Billa i Albert teď vydělávají úplně na něčem jiném

Zapomeňte na potraviny. Lidl, Billa i Albert teď vydělávají úplně na něčem jiném

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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