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Stroužky česneku lze zbavit slupky bez zdlouhavého trápení i špinavých rukou. Pomůže překvapivě jednoduchá vychytávka

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Česnek neboli židovská vanilka je naprosto nepostradatelnou složkou české kuchyně. I pokud není přímo součástí receptu, jeho přidáním se mnohdy nedá nic pokazit.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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