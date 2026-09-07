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Žena půjde do důchodu v roce 2027. Za stejnou dobu práce se jí penze vypočítá jinak než lidem před ní

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Dva lidé mohou mít za sebou stejný počet let pojištění a podobné příjmy, přesto se jejich důchod nebude počítat podle stejných pravidel. Žena, která odejde do penze v roce 2027, už pocítí další krok důchodové reformy. Změna se týká hned dvou důležitých částí výpočtu.
Za stejnou dobu práce se jí penze vypočítá jinak než lidem před ní.

Za stejnou dobu práce se jí penze vypočítá jinak než lidem před ní.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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