Tragická nehoda na Jindřichohradecku. Audi se rozletělo na dvě částiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tragická nehoda na Jindřichohradecku. Audi se rozletělo na dvě části
Článek byl publikován 25.10.2026 09:03
Okolnosti vážné nehody vyšetřují policisté od soboty u obce Choteč na Jičínsku. Srazil se tam osobní vůz s...
Tragická nehoda se stala dnes u obce Ležky na Podbořansku. Srazilo se tam osobní auto s nákladním vozem....
S omezením dopravy musí od pátečního večera počítat řidiči na silnici u hotelu Praha v Hřensku. Ze svahu se...
Nehoda auta a policejní dodávky zkomplikovala dnes odpoledne provoz nedaleko stadionu Eden v pražských...
ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.Všechny články tohoto autora →