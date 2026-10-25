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Tragická nehoda na Jindřichohradecku. Audi se rozletělo na dvě části

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Okolnosti tragické dopravní nehody vyšetřují od dnešního rána policisté na Jindřichohradecku. Na silnici mezi Číměří a Novou Bystřicí narazilo auto do stromu. Řidič na místě zemřel.
Tragická nehoda na Jindřichohradecku. Audi se rozletělo na dvě části

Tragická nehoda na Jindřichohradecku. Audi se rozletělo na dvě části

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 25.10.2026 09:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR nehody

ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.

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