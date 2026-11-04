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Drtivá srážka na dálnici D1. Posádka dodávky jako zázrakem přežila

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Dennívýzva
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Policie ČR zveřejnila snímky z pondělní vážné nehody na dálnici D1. Na 138. kilometru ve směru na Prahu se srazila dodávka s kamionem.
Vážná nehoda dodávky a kamionu na dálnici D1 u Stránecké Zhoře. Foto: Policie ČR

Vážná nehoda dodávky a kamionu na dálnici D1 u Stránecké Zhoře. Foto: Policie ČR

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.11.2026 08:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR nehody

ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.

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