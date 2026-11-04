Drtivá srážka na dálnici D1. Posádka dodávky jako zázrakem přežila

Drtivá srážka na dálnici D1. Posádka dodávky jako zázrakem přežilaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vážná nehoda dodávky a kamionu na dálnici D1 u Stránecké Zhoře. Foto: Policie ČR
Článek byl publikován 04.11.2026 08:01
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