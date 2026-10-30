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Vážná nehoda dvou aut a náklaďáku zablokovala dálnici D11 u Sedlic

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Vážná nehoda zkomplikovala provoz v pátek před polednem na dálnici D11 ve směru od Hradce Králové na Prahu. Nedaleko sjezdu na Sedlice se srazila dvě osobní auta a nákladní vůz.
Nehoda na dálnici D11. Foto: HZS Královéhradeckého kraje

Nehoda na dálnici D11. Foto: HZS Královéhradeckého kraje

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.10.2026 11:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR nehody

ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.

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