Vážná nehoda dvou aut a náklaďáku zablokovala dálnici D11 u Sedlic

Vážná nehoda dvou aut a náklaďáku zablokovala dálnici D11 u SedlicPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nehoda na dálnici D11. Foto: HZS Královéhradeckého kraje
Článek byl publikován 30.10.2026 11:28
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ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.Všechny články tohoto autora →