Tragédie na přechodu v Brně. Řidič se zákazem usmrtil seniorku

Tragédie na přechodu v Brně. Řidič se zákazem usmrtil seniorkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tragédie na přechodu v Brně. Řidič se zákazem usmrtil seniorkuZdroj: PČR
Článek byl publikován 05.11.2026 07:39
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