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Brno se chystá na advent. Na Zelňáku už stojí vánoční strom

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Vánoční přípravy v Brně nabírají na obrátkách. Na Zelném trhu už stojí více než desetimetrový smrk z Radostic, další strom ozdobí Moravské náměstí. Jedle pro náměstí Svobody zamíří do centra tradičně na koňském povozu.
Brno se chystá na advent. Na Zelňáku už stojí vánoční strom

Brno se chystá na advent. Na Zelňáku už stojí vánoční strom

Zdroj: Anna Pospíšilová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.11.2026 07:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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