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Z vedení k porážce. Artis po vyloučení Ndiayeho padl 1:2 s Bohemians

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Fotbalisté Bohemians zvítězili v dohrávce 11. kola první ligy v Brně nad Artisem 2:1 a bodovali popáté v řadě. Nováček vyšel naprázdno po čtyřech kolech a stále čeká na první domácí ligovou výhru.
Z vedení k porážce. Artis po vyloučení Ndiayeho padl 1:2 s Bohemians

Z vedení k porážce. Artis po vyloučení Ndiayeho padl 1:2 s Bohemians

Zdroj: Artis Brno
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.11.2026 19:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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