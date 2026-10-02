Tradiční banica: Oblíbený balkánský slaný koláč se sýrem a křupavým těstem

Banica je slaný koláč, ke kterému se vracím hlavně ve dnech, kdy nechci trávit půl večera u sporáku, ale večeře má pořád vypadat poctivě. Dá se dát na stůl teplá, hodí se na víkendové uzobávání a bez řečí přežije i cestu v krabičce. Nejlepší je na ní jednoduchá kombinace tenkého filo těsta, slanějšího balkánského sýra a zálivky ze smetany, vajec a oleje, která to celé spojí dohromady.
Na pohled může
banica trochu mást. Někdo v ní vidí závin, jiný šneka z těsta, jenže při jídle je to něco jiného. Pláty se neutahují do pevné rolády jako u , spíš se mačkají, skládají a nechávají trochu nepravidelné. Po upečení je díky tomu koláč štrúdlu členitý. Někde křupne suchý okraj, o kus dál narazíte na měkký sýrový střed. Banica a její místo v balkánské kuchyni
Podle kuchařských webů zaměřených na balkánskou kuchyni patří
banitsa neboli banica mezi známé bulharské pečené koláče. Nedělá se jen v jedné podobě. Kromě slané sýrové varianty existují i verze s dýní, . Někde se drží špenátem, pórkem nebo jablky filo těsta, jinde se v domácích nebo rychlejších receptech používá listové těsto, které se u nás shání snáz. Recept na křupavou balkánskou banicu
Tahle úprava vychází z
domácího balkánského stylu a počítá s obyčejným plechem nebo zapékací formou. Složitá není, jen filo těsto nemá rádo dlouhé čekání na lince, takže je lepší mít všechno připravené předem. Doba přípravy: 20 minut Doba pečení: 40-45 minut Teplota trouby: 170-180 °C Počet porcí: 6-8 porcí Ingredience pro přípravu 1 balení filo těsta 400 g balkánského sýra 4 ks vajec 100 ml oleje 400 g zakysané smetany, ideálně 18% 250-300 ml vody 1 lžička prášku do pečiva 1-2 lžíce oleje na vymazání plechu Postup přípravy domácí banicy
1. Troubu zapněte na
170-180 °C. Připravte si menší až střední plech nebo zapékací formu a dno i boky dobře potřete olejem. Filo se umí přichytit rychleji, než by člověk čekal.
2. Na dno položte
jeden plát filo těsta vcelku. Udělá spodní vrstvu, která zachytí část zálivky, a hotová banica se pak lépe porcuje.
3.
Balkánský sýr nastrouhejte nahrubo, případně ho jen rozdrobte prsty. Nemusí být dokonale jemný. Menší kousky sýra jsou v řezu vidět a při jídle jsou příjemné.
4. Vezměte další plát
filo těsta, zlehka ho rozložte a posypte částí nastrouhaného sýra. Potom ho od jedné strany volně shrnujte jako harmoniku a přeneste do formy. Foto: Cooky.cz, Banica jako harmonika Stejně pokračujte se zbylými pláty
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5. Každý posypte
sýrem, zmačkejte do volnějších skladů a ukládejte vedle sebe, dokud forma nebude plná. Není potřeba žádná přesná geometrie. Banica vypadá dobře právě trochu neuspořádaně.
6. V míse prošlehejte
4 vejce, přidejte zakysanou smetanu, olej, vodu a prášek do pečiva. Promíchejte do hladší směsi. Nesolte, balkánský sýr bývá slaný dost.
7. Zálivku nalijte na připravené
filo těsto se sýrem. Snažte se ji rozlít po celé ploše, aby stekla i mezi záhyby. Suchá místa můžete ještě přelít lžící.
8. Plech párkrát opatrně poklepejte o pracovní desku.
Zalití se tím dostane níž mezi vrstvy a střed nebude po upečení suchý.
9. Dejte péct zhruba na
40 až 45 minut. Hotová banica má zlatý povrch a okraje začnou pěkně křupat. Posledních deset minut ji raději sledujte, protože trouby se v tomhle dost liší. Foto: Cooky.cz, Banica po balkánsku
10. Upečenou
banicu nechte nejméně 10 až 15 minut stát. Krájí se pak čistěji a nerozpadá se. Podávat ji můžete teplou, vlažnou i studenou. V lednici vydrží do druhého dne a jako rychlá snídaně funguje překvapivě dobře. Foto: Cooky.cz, Banica Rady Pro výraznější chuť můžete k balkánskému sýru přidat trochu rozdrcené fety. V tom případě už ale sůl opravdu vynechte. Jemnější banicu získáte tak, že část zakysané smetany nahradíte bílým jogurtem. Objevuje se to i v některých domácích receptech. Pokud má koláč vypadat trochu slavnostněji, dejte navrch pár koleček cherry rajčat. Podobně se upravují i některé rychlé verze z listového těsta. Vychladlou banicu krájejte pilkovým nožem. Křupavý povrch se tolik nedrolí a řezy vypadají úhledněji. Filo těsto versus listové: V čem je rozdíl
U receptů na banicu se nejčastěji potkávají dvě varianty. Tradičnější pracuje s
filo těstem, které je velmi tenké, po upečení křehké a při krájení skoro šustí. Druhá používá listové těsto; z něj se často dělají pruhy stáčené do kulaté formy jako šnek. Tyhle rychlejší verze bývají sytější a často se pečou asi 30 minut při 220 °C.
Doma dávám přednost filu. Hotová banica pak není tak hutná a zálivka se snáz dostane mezi jednotlivé vrstvy. Když ale filo neseženete, listové těsto poslouží jako rozumná náhrada. Jen je potřeba počítat s tím, že koláč bude těžší a chuťově se přiblíží slanému závinu. Špatně není ani jedno, spíš záleží na tom, co máte po ruce.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková