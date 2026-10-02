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Tradiční banica: Oblíbený balkánský slaný koláč se sýrem a křupavým těstem

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Banica patří k těm receptům, které vypadají efektně, ale doma je zvládnete bez velkého přemýšlení. Dělám ji ve chvíli, kdy chci něco slaného do ruky, na večeři i na druhý den ke svačině. Hlavní roli tu hraje balkánský sýr, tenké filo těsto a zalití ze smetany, vajec a trochy oleje, díky kterému je koláč uvnitř vláčný a na povrchu hezky křupne.
Obrázek na recept na banicu

Obrázek na recept na banicu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na banicu
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.10.2026 10:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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