Ulice: Odhalení tajemného ZeldenLorda přinese potíže

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
V seriálu Ulice dnes dojde k jednomu velkému a očekávanému odhalení. Michal Klíma už delší dobu pátrá po tajemném hráči jeho oblíbené hry se jménem ZeldenLord, ale zatím bez většího úspěchu. Pomáhala mu s tím i nová studentka gymnázia Františka, která si moc přátel zatím neudělala. Oni dva si ale rozumí. Dnes dojde na společné streamování hry a odhalení, o koho vlastně jde. Je to opravdu Ivan? Skvělý nápad
Díky nápadu, který měl včera Erik (Adam Seidl), se Michalovi (Karel Klement) podařilo domluvit herní akci, po které by mohl tajemný hráč konečně odkrýt svoji totožnost. Podmínkou ZeldenLorda zase bylo, že pokud Michal prohraje, nasadí si v živém streamu na hlavu čepici slepice.
Je to Ivan?
Ve škole zajdou Františka (Simona Jarolímová) s Michalem za Ivanem (Kryštof Koníček) a snaží se jej přemluvit na společný stream. Ten je opakovaně odmítne s tím, že jde za babičkou – pěšky, a potrvá mu to. Než od nich odejde, ještě poznamená, že jestli si myslí, že tajemným hráčem je on, jsou oba na omylu. Svým přátelům by takto nelhal. Františka pak jeho reakci suše zhodnotí – přesně tak by se ZeldenLord choval.
Odhalení identity a vztek
Odpoledne k přijde k Michalovi Kolda (Petr Komínek), který bude během streamování hry číst komentáře. Michalovi se celkem daří, ale když hra skončí – je v šoku. Se ZeldenLordem totiž mají remízu. Je to podle něj vzácné, ale může se to stát. Neváhá a nasadí si čepici se slepicí a tajemného hráče vyzve, aby dodržel slovo a odkryl svoji totožnost.
Chvíli na to se jméno ZeldenLord změní na Františka. Michal nerozumí tomu, o co jde. Ve stejný okamžik mu volá právě Františka s úsměvem od ucha k uchu a oběma se směje, že kdyby se viděli, jak se tváří. Michal to nevydrží a zpraží ji s tím, že tak se ke kamarádům nechová. Týdny mu lhala do očí. Nakonec naštvaně zaklapne notebook a odchází…
Premiérové díly seriálu
můžete sledovat každý všední den v podvečer na Nově a s předstihem na ONEPLAY. Ulice Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autorský text z Ulice).