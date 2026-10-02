V září rozhoďte hořčičná semínka kolem ovocných stromů. Síra a dusík v nich probudí půdu a úroda příští rok bude o třídu jinde

V září rozhoďte hořčičná semínka kolem ovocných stromů. Síra a dusík v nich probudí půdu a úroda příští rok bude o třídu jindePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V září rozhoďte hořčičná semínka kolem ovocných stromů. Síra a dusík v nich probudí půdu a úroda příští rok bude o třídu jindeZdroj: Depositphotos
Článek byl publikován 02.10.2026 10:30
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