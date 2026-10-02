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V září rozhoďte hořčičná semínka kolem ovocných stromů. Síra a dusík v nich probudí půdu a úroda příští rok bude o třídu jinde

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Hořčičná semínka dokážou do zeminy dodat řadu živin a jako bonus likvidují škůdce. Pokud je dopřejete ovocným stromům, potěší vás úrodou.
V září rozhoďte hořčičná semínka kolem ovocných stromů. Síra a dusík v nich probudí půdu a úroda příští rok bude o třídu jinde

V září rozhoďte hořčičná semínka kolem ovocných stromů. Síra a dusík v nich probudí půdu a úroda příští rok bude o třídu jinde

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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