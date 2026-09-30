Ani hladká mouka, ani škrob. Babičky zahušťovaly polévky 1 surovinou, díky které je chuť úplně jiná

Z bochníku chleba po pár dnech často zbude tvrdý kus. V babiččině kuchyni by ho ale nikdo nevyhodil. Skončil v hrnci s polévkou, které dodal hustotu i zvláštní chlebovou chuť. Dnes na tenhle postup spousta lidí zapomněla, přestože funguje stejně spolehlivě jako tehdy.
Včerejší chléb patří do hrnce
Tou surovinou je obyčejný starší chléb. Babičky ho nejraději přidávaly do guláše a do omáček k masu, kterým dodával potřebnou hustotu. Nemusí být úplně vyschlý, poslouží i kus, který ještě zůstal měkký. Před vložením do hrnce ho ale rozeberte na drobné kousky, aby se rychleji rozvařil.
Proč to funguje? Ve vroucí polévce se chléb nejdřív navlhčí a změkne, až se nakonec úplně rozpadne. Škrob, který v sobě má, se přitom dostane do tekutiny a ta pak působí sametově a krémově.
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Škrob nebo mouka rozmíchaná ve vodě dají polévce hlavně hustotu. Chléb do ní navíc přinese kus vlastní chuti, a proto hodně záleží na tom, jaký bochník vezmete. Čím tmavší bochník, tím víc ho v polévce ucítíte. Světlý pšeničný se v ní skoro ztratí, žitný ji znatelně dochutí, dohladka se ale nerozvaří. K zahušťování se přesto nejčastěji doporučuje právě žitný chléb.
Tmavý žitný chléb je v polévce cítit výrazněji než světlý pšeničný. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pro srovnání se hodí syrová brambora, kterou je nutné nastrouhat co nejjemněji a nechat v polévce pořádně rozvařit. Polévku zahustí také dobře, jenže její chuť prakticky nezmění. Kdo chce, aby zahušťovadlo polévku i dochutilo, sáhne spíš po chlebu.
Jak chléb do polévky dostat
Nejlépe se s ním pracuje bez kůrky. Postup vypadá takto:
Měkčí střídku rozkrájejte nožem na kostičky, ztvrdlý kus je rychlejší nastrouhat na struhadle nebo jen rozdrobit v dlani. Chléb sypejte rovnou do horké polévky a průběžně míchejte. Nepřidávejte ho až úplně na konci, protože v hrnci potřebuje nějakou dobu pobýt, než se zcela rozpadne. Množství přizpůsobte tomu, jak hustou polévku chcete mít, a když je potřeba, přidejte další hrst. Hotovo je ve chvíli, kdy po kouscích chleba nezůstane ani stopa. Mouka a škrob mají své mouchy Přečtěte si také: Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička této suroviny do těsta a knedlíky budou nadýchané jako peřina
Záklechtku z mouky rozmíchané ve studené vodě je nutné nechat v polévce vařit aspoň 15 minut. Když se to uspěchá, jídlo chutná po syrové mouce.
Škrob polévku zahustí během chvilky, jen ho musíte předem rozmíchat v hrnku se studenou vodou, protože suchý prášek se v horké polévce sbalí do hrudek. Slabinou je jeho výdrž. Při každém ohřívání polévka ztratí kus hustoty, a kdo vaří větší hrnec na několik dní, udělá proto lépe, když škrob vynechá. Pokud ho přece jen použijete, přidejte ho až na závěr a polévku nechte vřít už jen krátce.
Jak si jednotlivá zahušťovadla vedou vedle sebe, přehledně shrnuje tabulka:
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Zahušťovadlo Jak ho použít Na co si dát pozor Co udělá s chutí Starší chléb střídku bez kůrky nakrájet, nastrouhat nebo rozdrobit a sypat do horké polévky nepřidávat až úplně na konci, musí se zcela rozpadnout přinese vlastní chuť, žitný je znát víc než světlý Mouka (záklechtka) rozmíchat ve studené vodě a vařit aspoň 15 minut při uspěchání chutná jídlo po syrové mouce dodá hlavně hustotu Škrob předem rozmíchat ve studené vodě, přidat až na závěr bez rozmíchání se udělají hrudky, po ohřátí polévka řídne dodá hlavně hustotu Syrová brambora nastrouhat co nejjemněji nechat v polévce pořádně rozvařit zahustí dobře, chuť ale prakticky nezmění Zásoba ve sklenici
Ze zbytků chleba si můžete zahušťovadlo připravit předem. Nechte je proschnout, pak z nich na struhadle udělejte strouhanku a tu skladujte v lednici ve sklenici s víčkem. Tvrdý chléb tak nemusí skončit v koši a zahušťovadlo máte v kuchyni pořád po ruce.
Strouhanka z proschlých zbytků chleba vydrží v lednici jako zásoba zahušťovadla na několik polévek. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Taková zásoba se hodí hlavně do sytých polévek, které mají být husté a vydatné. Když je potřeba, stačí nabrat lžíci a vmíchat ji do hrnce.
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Česká kuchyně si s chlebem v polévce poradí odedávna. Důkazem je chlebová polévka zvaná žebračka. Základem byla voda a okoralý chléb, vůni jí dodával česnek s kmínem. Recepty na ni zapsala už Magdalena Dobromila Rettigová.
Na stole se objevovala hlavně tam, kde se muselo šetřit, a žádný kus pečiva tak nepřišel nazmar. Kostičky nebo strouhanka v gulášovce na tenhle zvyk přímo navazují.
Zdroje: https://www.fajntip.cz/clanky/jak-zahustit-omacky-a-polevky-ve-stolete-kucharce-jsem-objevila-genialni-trik-20260306-9408.html, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-zahustit-gulasovou-polevku/, https://recepty.blesk.cz/clanek/vareni/4170/6-osvedcenych-triku-jak-zahustit-polevku-bez-mouky.html, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-zahustit-polevku-20301020.html, https://www.jsmekocky.cz/clanek/redakce/zajimavosti/jak-zahustit-omacku-vyzkousej-brambory-skrob-nebo-chleba, https://cs.wikipedia.org/wiki/Chlebov%C3%A1_pol%C3%A9vka, https://www.milujivareni.cz/clanky/detail/zahustovani-polevek-a-omacek