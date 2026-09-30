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Ani hladká mouka, ani škrob. Babičky zahušťovaly polévky 1 surovinou, díky které je chuť úplně jiná

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Z bochníku chleba po pár dnech často zbude tvrdý kus. V babiččině kuchyni by ho ale nikdo nevyhodil. Skončil v hrnci s polévkou, které dodal hustotu i zvláštní chlebovou chuť....
Ani hladká mouka, ani škrob. Babičky zahušťovaly polévky 1 surovinou, díky které je chuť úplně jiná

Ani hladká mouka, ani škrob. Babičky zahušťovaly polévky 1 surovinou, díky které je chuť úplně jiná

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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