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Slaná kuřecí bábovka, která se dobře krájí a na slavnostním stole rozhodně nezapadne

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Když potřebuji uvařit něco sytého, co se dá dát na stůl k obědu i k večeři, sahám po slané bábovce s kuřecím masem. Je to poctivé domácí jídlo, které se skládá po vrstvách, drží tvar díky vejcím a sýru a slanina na povrchu mu dodá pěknou chuť i šťavnatost.
Obrázek k receptu na Slanou bábovku s kuřecím masem, která je efektní, snadná a skvěle se hodí i pro návštěvu

Obrázek k receptu na Slanou bábovku s kuřecím masem, která je efektní, snadná a skvěle se hodí i pro návštěvu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na slanou bábovku s kuřecím masem, která je efektní, snadná a skvěle se hodí i pro návštěvu
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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