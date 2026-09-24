Slaná kuřecí bábovka, která se dobře krájí a na slavnostním stole rozhodně nezapadne

Sladkou bábovku zná skoro každý. Jenže když je potřeba nachystat něco slaného na stůl a člověk nechce znovu krájet jen chlebíčky, masová bábovka se docela hodí. Je to obyčejné domácí jídlo, žádná kuchařská paráda na efekt: do formy se skládají vrstvy, pohromadě je podrží vejce se sýrem a slanina kolem dokola přidá chuť i trochu šťávy. U nás se dělá hlavně ve dnech, kdy má přijít pár lidí, ale bez problémů obstojí i jako normální večeře.
Výhoda receptu je v tom, že se kvůli němu nemusí běžet do obchodu pro každou drobnost. Někdy přijdou do vrstvy i
brambory, jindy kousek měkkého salámu nebo paprika, která už v lednici začíná čekat na poslední šanci. Základ ale nechávám stejný: formu vyložit , navrstvit maso, sýr a náplň, nakonec zalít rozšlehanými vejci. Po upečení se pak bábovka dá vyklopit a krájet, aniž by se na prkénku rozpadla na hromádku. slaninou
Můj tip zní: Po vytažení z trouby ji nechte aspoň 10 až 15 minut stát. Když se vyklápí hned a ještě úplně horká, uvnitř bývá měkká a vrstvy si nestihnou sednout. Slaná bábovka se hodí i mimo oslavy
Sladká bábovka patří pro spoustu lidí k neděli, kávě nebo návštěvě u babičky. Slaná verze ale v kuchyni není žádná zvláštnost za každou cenu. V některých úpravách připomíná spíš
zapečenou masovou směs nebo domácí meatloaf, jen dostane tvar podle bábovkové formy. Maso, sýr, vejce a slanina se v podobných domácích receptech objevují často. Recept na zajímavou slanou bábovku s kuřecím masem
Doba přípravy: 25 minut Doba pečení: 45 až 55 minut Počet porcí: 6 až 8 porcí Ingredience pro přípravu 700 g kuřecích prsou 200 g anglické slaniny v plátcích 150 g tvrdého sýra vhodného na strouhání 6 ks vajec 150 g měkkého salámu nebo jemné klobásy 1 ks menší cibule 1 ks červené papriky 2 lžíce nasekané petrželky 1 lžíce oleje 1 lžička soli 1/2 lžičky mletého pepře 1/2 lžičky sladké papriky 1 špetka granulovaného česneku nebo 1 stroužek prolisovaného česneku Postup přípravy poctivé slané bábovky s kuřecím masem
1. Troubu nastavte na
180 °C. Bábovkovou formu lehce vymažte. Pokud víte, že se z ní jídlo občas špatně dostává ven, vložte dovnitř pruh pečicího papíru; při vyklápění se bude hodit. Dno i stěny vyskládejte plátky slaniny, nejlépe tak, aby kousek přesahovaly přes okraj formy.
2.
Kuřecí prsa nakrájejte na menší kostky nebo užší plátky. Osolte je, opepřete, přidejte sladkou papriku a česnek, potom promíchejte. Na pánvi maso krátce zatáhněte na troše oleje. Stačí pár minut, úplně propečené být nemusí, dojde v troubě.
3.
Cibuli nasekejte najemno, papriku pokrájejte na malé kostičky a salám na tenké plátky nebo drobnější kousky. Sýr nastrouhejte nahrubo. Všechno si dejte k formě. Při vrstvení je to znát, člověk pak neběhá s mastnýma rukama po kuchyni.
4. Do misky rozklepněte
6 vajec, přidejte trochu soli, pepř a nasekanou petrželku. Prošlehejte vidličkou. Není potřeba šlehat dlouho, nejde o pěnu. Vejce mají hlavně svázat vrstvy k sobě.
5. Na dno formy položte první vrstvu
kuřecího masa. Přidejte část sýra, trochu papriky, cibule a několik kousků salámu. Nakonec přelijte pár lžícemi vaječné směsi. Stejně pokračujte dál
6. Střídejte
maso, sýr, zeleninu, salám a vždycky trochu vajec, dokud není forma skoro plná. Poslední vrstvu je dobré udělat spíš z masa a sýra, řez pak lépe drží tvar.
7. Zbylou
vaječnou směs nalijte navrch. Formou několikrát jemně klepněte o pracovní desku, aby se vejce dostala i do mezer. Přečnívající plátky slaniny zahněte dovnitř, případně povrch překryjte ještě dalšími plátky. Foto: Cooky.cz, Před pečením formou poklepejte o pracovní desku, aby se vaječná směs dostala dovnitř.
8. Formu dejte do trouby a pečte přibližně
45 až 55 minut při 180 °C. Pokud slanina nahoře tmavne rychleji, než by měla, položte přes formu volně kus alobalu. Hotová bábovka je pevná na dotek a po okrajích lehce zezlátne.
9. Po upečení nechte slanou bábovku ve formě
10 až 15 minut odpočinout. Teprve potom ji opatrně vyklopte na talíř nebo prkénko. Krájejte ostrým nožem, raději na silnější plátky.
10. Podávat ji můžete teplou s
vařenými bramborami, kaší nebo zeleninovým salátem. Studená je dobrá i druhý den; v lednici bez potíží vydrží do dalšího dne. Rady z domácí kuchyně k přípravě slané masové bábovky Jemnější strukturu získáte, když část kuřecího masa nakrájíte na malé kostky místo plátků. Vydatnější varianta vznikne tak, že mezi vrstvy přidáte tenké plátky předvařených brambor. Sýr se vyplatí vybrat výraznější a dobře tavitelný. Eidam poslouží spolehlivě, gouda bývá o něco vláčnější. Krájí se nejlépe ve chvíli, kdy už trochu povolila teplota, ale bábovka je pořád teplá. Pokud chcete úhlednější a pevnější řezy, nechte vyklopenou bábovku pár minut ležet na mřížce. Spodek se nezapaří a slanina na povrchu zůstane příjemně pevná.
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