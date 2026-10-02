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Naše babičky skladovaly brambory takto. Neklíčily a neplesnivěly. Dělejte to taky tak

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Sklep plný brambor na zimu je skvělý pocit – dokud nezačnou rašit zelené klíčky a měknout. Přitom stačí dodržet pár jednoduchých pravidel a vaše zásoby vydrží čerstvé až do jara.
Naše babičky skladovaly brambory takto. Neklíčily a neplesnivěly. Dělejte to taky tak

Naše babičky skladovaly brambory takto. Neklíčily a neplesnivěly. Dělejte to taky tak

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.10.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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