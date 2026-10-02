Naše babičky skladovaly brambory takto. Neklíčily a neplesnivěly. Dělejte to taky tak

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Představte si, že v říjnu dovezete domů pytle poctivých hlíz ze statku nebo z vlastní zahrádky. Máte plán jasný: vydržet celou zimu bez nákupu mdlých a přemrzlých brambor z obchodu. Jenže v lednu otevřete bednu a místo pevných hlíz najdete scvrklé kusy s dlouhými zelenými výhonky. Nebo ještě hůř – plíseň a zápach hniloby.
Takový scénář zná spousta domácností. Přitom uchování úrody v perfektním stavu není žádná věda, jen vyžaduje trochu pozornosti a pochopení toho, co brambory skutečně potřebují. Pokud podmínky podceníte, velmi rychle přijdete o zásoby i peníze.
První krok: Proberte a vysušte
Vše začíná ještě předtím, než hlízy uložíte do sklepa. Do úložiště smí jít výhradně zralé brambory s pevnou slupkou, která funguje jako přirozený ochranný štít. Po vytažení ze země je nechte řádně proschnout, zbavte je volné zeminy a důkladně roztřiďte podle kvality.
Jakékoli poškozené, natlučené, měkké nebo nahnilé kusy okamžitě vyřaďte pro rychlou spotřebu v kuchyni. Tyto slabší hlízy by totiž ve skladu začaly okamžitě hnít a nákaza by se rychle přenesla na zdravé okolí. A pozor: brambory před uskladněním nikdy nemyjte vodou. Povrchová vlhkost je totiž přímou pozvánkou pro plísně a hnilobu.
Protože žádný pěstitel nedokáže stoprocentně zaručit, že některá hlíza nezačne hnít zevnitř, platí pravidlo pravidelné měsíční kontroly. Jednou za čtyři týdny se vyplatí zásoby projít, promnout a jakýkoli podezřelý kus bez milosti vyhodit. Klíčení se u některých odrůd probouzí už měsíc po sklizni, u jiných vydrží dormance až pět měsíců. Včasným zásahem udržíte zbytek bedny v naprostém bezpečí.
Teplota a vlhkost rozhodují o všem
Teď přichází nejdůležitější část celého skladování. Brambory potřebují stabilní chlad v rozmezí 4 až 6 °C. Pokud dokážete zajistit takové prostředí, prodloužíte období klidu až na sedm měsíců. Naopak ve vytápěných prostorách začnou hlízy ztrácet vodu, měknout a rašit už po třech až čtyřech měsících. Zároveň se vyhněte mrazu, který brambory trvale poškodí.
Druhým pilířem je optimální vzdušná vlhkost mezi 80 a 90 %. Brambora je živý organismus a v příliš suchém vzduchu začne rychle vysychat a sesychat. Přemíra vlhkosti v nevětraném koutě zase nahrává plísním a hnilobě. Z toho důvodu je nezbytná dobrá cirkulace vzduchu a naprostá tma, která zabrání zelenání hlíz.
Pro samotné uložení skvěle poslouží klasické dřevěné bedýnky, koše nebo dřevěné police. Dřevo přirozeně dýchá a umožňuje vzduchu proudit mezi jednotlivými vrstvami. Jestliže takové přepravky nemáte, dobrou službu udělají i kartonové krabice, papírové pytle nebo síťované tašky. Zásadně se vyhýbejte neprodyšným igelitovým sáčkům, v nichž se sráží vlhkost a hlízy se v nich doslova zapaří.
Babičkovské triky, které fungují dodnes
Naše babičky si uměly pomoci přírodními metodami, které moderní věda potvrdila. Zkuste využít bylinky s tlumivým účinkem na růst klíčků, mezi které patří zejména máta, šalvěj, rozmarýn a levandule. Stačí nakapat kvalitní esenciální olej z těchto rostlin na kousek papíru a položit jej přímo do bedny k bramborám. Přírodní aromatické látky působí jako jemný a bezpečný inhibitor klíčení.
Ještě lepší je tradiční český trik s kmínem. Naše babičky dávaly k bramborám plátěný pytlíček s kmínem, jehož silice prokazatelně tlumí klíčení. Na tomto principu funguje i známý český vědecký vynález Zembag.
Velkou a častou chybou bývá společné skladování plodin na jedné hromadě. Brambory nikdy neskladujte v blízkosti cibule. Ta totiž uvolňuje plyny a vlhkost, které proces kažení a klíčení brambor prokazatelně urychlují.
A co jablka? Tady platí pravý opak běžné představy. Skladování brambor společně s jablky je osvědčeným trikem, jak klíčení zabránit. Jablka totiž vylučují ethylen, plynný rostlinný hormon, který funguje jako přirozený inhibitor klíčení. Místo aby brambory probouzel, naopak je udržuje v klidu.
Proč se to vůbec vyplatí
Správná péče o sklizeň se vyplatí nejen kvůli úspoře peněz, ale hlavně kvůli zachování cenných živin. Brambory představují vynikající zdroj energie a obsahují vysoké množství vlákniny, která svědčí střevnímu mikrobiomu a podporuje trávení. Jsou také bohaté na vitamín C, nezbytný pro imunitu, a obsahují důležité vitamíny skupiny B i draslík, klíčový pro správné fungování svalů a nervové soustavy.
Díky přítomnosti antioxidantů pomáhají chránit buňky před volnými radikály a navíc přirozeně napomáhají stabilizaci hladiny krevního cukru. Pokud jim dopřejete chlad, tmu, vzdušný obal a správné sousedy, vydrží vám čerstvé, pevné a plné živin až do jarních měsíců.
Zdroje článku: ireceptar.cz, centrum.cz, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová