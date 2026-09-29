Ewa Farna musela nečekaně dočasně opustit SuperStar

Ewu Farnou během dlouhého a náročného castingového natáčení postihlo vyčerpání a musela dočasně SuperStar opustit. „Epizody SuperStar věnované castingům se natáčely několik dní po mých třech koncertech v Edenu. Asi jsem si myslela, že jsem nezlomná a že všechno zvládnu,“ přiznává zpěvačka.
„Bohužel, nebo možná naštěstí, každý má své limity a během natáčení mě dohnalo vyčerpání. Perpetuum mobile pracovního nasazení v praxi. Jsem vděčná za tuto lekci i za to, že to kluci zvládli beze mě, a ještě jednou jim za to zpětně děkuji,“ dodala porotkyně.
Změnili způsob hlasování
Její nepřítomnosti se musel přizpůsobit i způsob rozhodování v SuperStar. V tříčlenné porotě znamenaly dva nebo tři hlasy „ano“ postup do Golden Room, zatímco dva hlasy „ne“ znamenaly pro soutěžícího konec v pořadu.
Trojice porotců však po Ewinině odchodu značně změkla a Golden Room se začal rychle plnit. „Když nám ta Ewa zmizela, zjistili jsme, že největší slabochové v téhle show jsme my tři. Protože od chvíle, kdy odešla, jsme všechny pustili dál,“ přiznává s humorem Jakub Prachař.
Ewa však o všechna vystoupení nepřijde. Například účastnice Natálie Jarošová si na casting vybere právě jednu z jejích písní a její zpěv se dostane až k odpočívající porotkyni. Dobré zprávy soutěžící přinese přímo Leoš Mareš.
„Ewa tu tvou písničku slyšela. Otevřel jsem dveře z ateliéru na chodbu a z chodby přímo do místnosti, kde je Ewa. Zamyšleně se dívala se zavřenýma očima a řekla, že to zpíváš krásně. Takže tě Ewa vlastně slyšela,“ prozradí moderátor.
Dárek pro Haberu
Jak si trojice porotců poradí bez své kolegyně a kteří soutěžící si vybojují místo v TOP 50, uvidí diváci již ve středu 30. září. O netradiční moment této epizody se postarala také příznivkyně cosplaye Lea Dimitrová, která před porotu nepřišla s prázdnýma rukama.
Každému z porotců darovala kočičí uši a Pavol Habera okamžitě našel způsob, jak je využít: „V tomhle budu řídit,“ konstatoval s humorem.
Zcela jiný dojem zanechá Aleš Ondřej. Tento sympatický soutěžící zaujme zejména Ewu Farnou. Jeho šarm ji uvede do rozpaků, rozhodující však nakonec bude jeho pěvecký výkon. Bude to ale stačit i na postup?
Zdroj: TV Nova
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