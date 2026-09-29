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Ewa Farna musela nečekaně dočasně opustit SuperStar

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Během páté castingové epizody pořadu SuperStar došlo k události, která se ještě v tuzemské verzi této soutěže nestala. Porotkyně Ewa Farna musela náhle opustit natáčení.
V páté epizodě SuperStar si bude muset porota vystačit bez Ewy Farne. Foto: TV Nova / se souhlasem

V páté epizodě SuperStar si bude muset porota vystačit bez Ewy Farne. Foto: TV Nova / se souhlasem

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR Zprávy

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