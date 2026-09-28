Pečené zelňáky z hlávkového zelí, které potěší milovníky jednoduchých slaných koláčů s moravskou chutí

Na první pohled připomínají něco mezi nádivkou a slaným koláčem. V chuti jsou ale blízko poctivým zelňákům, po kterých se u stolu většinou jen zapráší. Moravské zelňáky na plechu se hodí ve dnech, kdy je doma hlávka zelí, hlad a málo chuti stát dlouho u sporáku. Předvařené zelí, kousek uzeného a sníh z bílků z nich udělají jídlo jemnější, přitom pořád dost výrazné.
Samotný recept
není složitý, jen nepůsobí jako nouzovka z posledních zásob. Zelí se nejdřív krátce povaří, tím změkne, ale neztratí se v něm chuť. Na plechu se potom směs pěkně spojí a drží pohromadě. Doma se krájí spíš na větší čtverce, k tomu vařené brambory, někdy kyselá okurka. Večeře hotová, bez dlouhého vysvětlování.
Hodně tu udělá
opečená cibule, trochu česneku a dobré . Kdo má chuť, může přihodit nadrobno nakrájenou papriku, pár hub nebo hrst sýra. Jen se solí opatrně. Uzené maso umí být dost slané samo o sobě a byla by škoda, kdyby přetlačilo zelí. uzené maso Recept na poctivé moravské zelňáky na plechu
Příprava: 25 minut Pečení: 35 až 45 minut Teplota trouby: 190 °C Množství: 6 až 8 porcí Ingredience, které budeme potřebovat 1 kg hlávkového zelí 3 vejce 5 lžic plnotučného mléka nebo smetany 100 g strouhanky 250 g vařeného nebo rolovaného uzeného masa 3 ks cibule 3 stroužky česneku, případně víc, pokud ho máte rádi výraznější 3 ks papriky nakrájené nadrobno, nemusí být 1 špetka muškátového květu sůl podle chuti pepř podle chuti 2 až 3 lžíce oleje na cibuli a vymazání plechu 1 až 2 lžíce hrubé mouky na vysypání plechu 80 až 100 g strouhaného sýra, volitelně 1 hrst petrželové natě nebo trochu hub, volitelně Postup přípravy pečených moravských zelňáků
1.
Hlávkové zelí očistěte, nakrájejte na tenčí nudličky a vložte do osolené vody. Vařte přibližně 8 až 10 minut. Má změknout, ne se rozvařit. Potom ho pořádně sceďte a nechte chvíli stát, aby z něj odešla pára i přebytečná voda.
2.
Cibuli oloupejte, nakrájejte najemno a na troše oleje ji pomalu opečte dozlatova. Tady se nevyplatí spěchat, bledá cibule udělá jiné jídlo. Ta opečená dá směsi příjemnou, domácí chuť.
3.
Uzené maso pokrájejte na malé kostičky. Měkčí vařené uzené klidně natrhejte nebo nasekejte, ve směsi se pak rozloží rovnoměrněji.
4.
Vejce rozdělte na žloutky a bílky. Žloutky prošlehejte s mlékem nebo smetanou, z bílků vyšlehejte pevnější sníh.
5. Do velké mísy dejte
předvařené zelí, uzené maso, strouhanku, opečenou cibuli, prolisovaný česnek a žloutky rozmíchané s mlékem či smetanou. Přisypte muškátový květ, trochu pepře a sůl přidávejte raději po malých dávkách. Dejte si předehřát troubu na 190 °C
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6. Pokud chcete směs bohatší, teď přijde čas na nadrobno nakrájenou
papriku, případně podušené houby, hrst petrželové natě nebo část strouhaného sýra. Všechno promíchejte, aby v jedné části nebylo jen zelí a v druhé jen maso.
7. Nakonec po částech vmíchejte
sníh z bílků. Stačí stěrka nebo vařečka a lehká ruka. Není potřeba směs dlouho trápit, má zůstat trochu nadýchaná.
8. Plech nebo nižší pekáč potřete
olejem a vysypte hrubou moukou. Připravenou směs rozetřete do rovnoměrné vrstvy, nejlépe vysoké asi 2 až 3 cm.
9. Pečte v troubě předehřáté na
190 °C zhruba 35 až 45 minut. Hotovo je ve chvíli, kdy povrch zezlátne a okraje se začnou lehce oddělovat od plechu. Vyšší vrstva v pekáčku si řekne o pár minut navíc.
10. Přibližně
10 minut před koncem pečení můžete povrch posypat strouhaným sýrem. Nutné to není, ale dělává se to i u nás doma, protože vršek chytí hezkou barvu a chuť je o něco plnější.
11. Upečené
zelňáky nechte několik minut odpočinout. Potom je nakrájejte na kostky nebo obdélníky a podávejte s vařenými bramborami, případně jen s kyselou okurkou. Do druhého dne vydrží v lednici a studené se dají bez rozpaků vzít i jako svačina. Foto: Cooky.cz, Zelňáky v podobě slaného koláče Rady z kuchyně na závěr k moravským zelňákům na plechu Jestli je zelí po scezení pořád hodně mokré, ještě ho lehce vymačkejte. Příliš řídká směs se na plechu zbytečně roztéká. U výrazně slaného uzeného masa směs před pečením ochutnejte a sůl přidávejte opravdu opatrně. Zelňáky se krájejí lépe po krátkém odpočinku. Hned po vytažení z trouby bývají měkčí a můžou se trhat. Když nějaký kousek zůstane do druhého dne, nedávám ho do mikrovlnky. Lepší je pánev, nasucho nebo s kapkou oleje. Spodek se znovu opeče a zelňák dostane zpátky trochu křupavosti.
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