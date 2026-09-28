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Pečené zelňáky z hlávkového zelí, které potěší milovníky jednoduchých slaných koláčů s moravskou chutí

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Vypadají trochu jako nádivka a trochu jako slaný koláč, ale chutí připomenou poctivé zelňáky, které zasytí celou rodinu. Moravské zelňáky na plechu dělám ve chvíli, kdy chci z obyčejného hlávkového zelí vykouzlit vydatné jídlo bez dlouhého stání u sporáku, a právě předvařené zelí, uzené maso a sníh z bílků jim dávají jemnější, ale pořád pěkně výrazný výsledek.
Obrázek k receptu s názvem Znáte moravské zelňáky? Zkuste je upéct na plechu z hlávkového zelí a vychutnejte si jejich zajímavou chuť

Obrázek k receptu s názvem Znáte moravské zelňáky? Zkuste je upéct na plechu z hlávkového zelí a vychutnejte si jejich zajímavou chuť

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Znáte moravské zelňáky? Zkuste je upéct na plechu z hlávkového zelí a vychutnejte si jejich zajímavou chuť
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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