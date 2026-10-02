Kozubovo vtipné video rozsekalo Česko. Poznáte ho jako dlouhovlasého metalistu?

Nástupce Slunce, seno, anebo nové komediální dno
Na první dobrou připomene šarvátky z jihočeských Hoštic. Nová česká komedie s výstižným názvem vstoupila do kin ve čtvrtek 24. září 2026 a nutno dodat, že vedle pobavených reakcí už sbírá na Česko-Slovenské filmové databázi také četné „odpady“ a celkové hodnocení zatím 44 %. Co také čekat od podívané plné klišé a klasických zápletek, o kterých předem víte, jak dopadnou.
Navíc se zdá, že právě tenhle film se snaží vyždímat naprosto všechny myslitelné zvraty a libuje si ve svém chaosu. O to více překvapí hvězdné obsazení. Sešla se zde spousta kvalitních a populárních herců, od Jiřího Lábuse přes Vasila Fridricha, Davida Novotného a Michala Isteníka až po ty mladší, jako je Petr Uhlík. Jak se ale zdá podle některých uživatelských recenzí, ani tyhle hvězdy nedokázaly zachránit chabý scénář a výsledek, který je spíše směšný než vtipný.
Duchovní nástupce Slunce seno se vším dobrým a zlým, co série přinášela. Pokud se dovedete vcítit do jednotlivých situací z filmu (leccos jsem poznával), můžete si tuto komediální taškařici užít. Samozřejmě mnoho gagů je přestřelených a cringe, ale krom občasného face-palmu jsem se vlastně nenudil ani chvilku. Určitě jedna z těch lepších komedií, co by si tady těch 60 % zasloužily.
„Očekával jsem klasickou českou komedii, u které nemusím přemýšlet, to očekávání ohledně nepřemýšlení bylo splněno, ačkoli komediální část chyběla. Zasmál jsem se tak jednou až ke konci filmu.“
Tak tenhle film se dostal téměř na komediální dno. Vtipných momentů bylo pomálu, chvílemi jsem se cítila trapně. Nevím, jestli si herci četli scénář, že se k něčemu takovému nechali přemluvit.
O čem to tedy vlastně je
A jakou roli v tom hraje svérázný švédský metalista? Komedie Proč bychom se nezabili vypráví o dvou znepřátelených rodinách ve vesnici Rozumov, jejichž děti se ale tajně milují. Klasika. Dívka se z trucu přihlásí do televizní reality show Svatba naslepo a tady už přichází na scénu chaos, ohromný rozruch a usmíření opilých znesvářených otců, kteří se rozhodnou zorganizovat svatbu v zastoupení.
Excentrickou vedlejší roli metal milujícího Švéda jménem Swenson ztvárnil Štěpán Kozub, jenž do vesnice přijíždí spolu s televizním štábem a ještě přilije olej do ohně. Prohlédnout si kostým, v němž by ho člověk málem ani nepoznal, můžete i prostřednictvím krátké ukázky. Ta vás buď pobaví, anebo si při ní budete ťukat na čelo. Faktem ale je, že český divák často rád odsuzuje něco, co ještě ani neviděl. Zkuste tedy dát obyvatelům Rozumova šanci. Třeba nakonec budete příjemně překvapení.
Zdroje článku: ČSFD.cz, youtube.com, nespechej.cz
Autor článku: Simona Michálková