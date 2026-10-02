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Kozubovo vtipné video rozsekalo Česko. Poznáte ho jako dlouhovlasého metalistu?

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Dennívýzva
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Štěpán Kozub dokáže pobavit, o tom žádná. Platit by to mělo tím spíš, když se navlékne do bizarního oděvu švédského metalisty. V kombinaci s chaosem okolo svatby a natáčení reality show ale může divák získat dojem, že už je toho opravdu moc. Názor si však udělejte sami.
Kozubovo vtipné video rozsekalo Česko. Poznáte ho jako dlouhovlasého metalistu?

Kozubovo vtipné video rozsekalo Česko. Poznáte ho jako dlouhovlasého metalistu?

Zdroj: Serenoa / themoviedb.org
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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