Jak připravit vepřové ledvinky s rýží bez typického zápachu: Tajemství je namočení v mléce

Vepřové patří k těm surovinám, které si zaslouží druhou šanci. Kdo je jedl špatně připravené, ví, proč se jim vyhýbá, ale kdo je zná z ledvinky , ten rozumí, proč se k nim někteří stále vracejí. babiččiny kuchyně Správná příprava, tedy pečlivé čištění a noční namočení do mléka, z ledvinek udělá jemné, voňavé jídlo bez jakéhokoli ostřejšího zápachu. Vnitřnosti jako poctivá potravina: co ledvinky přinesou na talíř
Vepřové ledvinky jsou na živiny překvapivě bohaté. Obsahují
hodně vitamínů skupiny B, hlavně vitamín B12, který tělo potřebuje pro tvorbu červených krvinek a správnou činnost nervové soustavy. Jsou v nich také železo, zinek a selen. Minerály, které se v běžném jídelníčku někdy ztratí, zvlášť když člověk nejí příliš pestrou stravu. Recept na vepřové ledvinky s rýží
Suroviny potřebné na ledvinky Vepřové ledvinky – 600 g Anglická slanina, případně špek bez kůže – 100 g Cibule – 2 střední kusy Hladká mouka – 1 polévková lžíce Olej nebo sádlo – 1 lžíce Celý kmín – špetka Majoránka – špetka Sůl a pepř – podle chuti Voda nebo vývar – zhruba 200 ml Mléko na namočení – tolik, aby byly ledvinky ponořené Rýže – 300 g jako příloha Foto: Cooky.cz, Doma je vyžadují každý týden: Vepřové ledvinky s rýží, které přesvědčí i největší skeptiky Postup přípravy dušených vepřových ledvinek
1. Ledvinky podélně rozřízněte. Potom z nich pečlivě vyřežte bílé žlázy i močovody, tady se opravdu nevyplatí spěchat.
2. Očištěné kusy vložte do mísy, zalijte mlékem a nechte přes noc v lednici. Druhý den je
důkladně propláchněte pod studenou tekoucí vodou.
3. Po propláchnutí je nakrájejte na plátky nebo menší kousky, přibližně 1 až 1,5 cm silné.
4.
Slaninu nakrájejte na kostičky, cibuli oloupejte a nasekejte nadrobno.
5. V širším hrnci nebo pánvi rozehřejte olej či sádlo a slaninu na něm nechte zezlátnout. Pak přidejte cibuli a restujte ji, dokud nezesklovatí a místy nezačne lehce hnědnout.
6. Přidejte nakrájené ledvinky, promíchejte je se základem a na středním plameni opékejte asi 5 minut, až začnou měnit barvu.
7. Přisypte
kmín, osolte a opepřete. Podlijte vodou nebo vývarem tak, aby tekutina sahala zhruba do poloviny masa.
8. Hrnec přiklopte a na mírném ohni duste
asi 30 minut. Ledvinky mají změknout, neměly by se ale rozpadat.
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9. Po půlhodině je zaprašte hladkou moukou, pořádně promíchejte a ještě
10 minut provařte. Omáčka zhoustne a chuť se pěkně zakulatí. Na závěr vmíchejte majoránku
10. Ochutnejte a případně ještě dosolte nebo přidejte trochu pepře.
11. Mezitím uvařte rýži podle návodu. Použít můžete varný sáček i dlouhozrnnou rýži, která drží tvar a nerozvaří se na kaši.
12. Ledvinky podávejte na nahřátých talířích s rýží, omáčku klidně přelijte přes přílohu. Vedle se dobře hodí kyselá okurka nebo obyčejný zeleninový salát.
Foto: Cooky.cz, Doma je vyžadují každý týden: Vepřové ledvinky s rýží, které přesvědčí i největší skeptiky Naše tipy: co s ledvinkami funguje a co se osvědčilo
Namočení do mléka přes noc není žádná stará kuchařská pověra pro efekt. U ledvinek má smysl. Mléko pomůže vytáhnout zbytky, které stojí za ostřejším pachem. Když se tenhle krok přeskočí, většinou se to pozná už ve chvíli, kdy maso přijde na horkou pánev. Je to práce navíc, ale jen pár minut večer u dřezu.
Při vaření se vyplatí pohlídat ještě několik drobností: Nemáte-li po ruce anglickou slaninu, vezměte obyčejný špek bez kůže. Jídlo bude podobné, možná o něco výraznější. Kdo chce jemnější omáčku, může ke konci přidat 2-3 lžíce smetany ke šlehání. Podobným směrem se dělají i ledvinky po uhersku. Majoránku nevařte dlouho. Dejte ji až nakonec, jinak rychle přijde o vůni.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline