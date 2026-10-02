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Jak připravit vepřové ledvinky s rýží bez typického zápachu: Tajemství je namočení v mléce

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Vepřové ledvinky patří k těm surovinám, které si zaslouží druhou šanci. Kdo je jedl špatně připravené, ví, proč se jim vyhýbá, ale kdo je zná z babiččiny kuchyně, ten rozumí, proč se k nim někteří stále vracejí. Správná příprava, tedy pečlivé čištění a noční namočení do mléka, z ledvinek udělá jemné, voňavé jídlo bez jakéhokoliv ostřejšího zápachu.
Vepřové ledvinky s rýží

Vepřové ledvinky s rýží

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Doma je vyžadují každý týden: Vepřové ledvinky s rýží, které přesvědčí i největší skeptiky
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.10.2026 07:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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