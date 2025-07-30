Vojta Dyk překračuje všechny meze. Rodina řeší následky na veřejnosti, děti se za něho stydí

Vojta Dyk překračuje všechny meze. Rodina řeší následky na veřejnosti, děti se za něho stydíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vojta Dyk opět přitahuje pozornost. Rodina je z jeho jednání rozpačitáZdroj: Foto: Nextfoto.cz
Článek byl poprvé publikován 30.07.2025 05:05
Poslední aktualizace: 02.10.2026 10:19
Zkušenost redakce
Pohled redakce: Proč jsou dospívající tak citliví na veřejné „ztrapnění“ rodičem
Situace, nad kterou se malé dítě může smát, dokáže o několik let později vyvolat velmi důrazné „tati, prosím tě, přestaň“. Vývojová psychologie ukazuje, že během dospívání získává mnohem větší význam hodnocení vrstevníků. Teenageři jsou citlivější na sociální přijetí i odmítnutí a více přemýšlejí o tom, jak je ostatní vidí. Nápadný rodič proto může být v jejich očích problémem hlavně ve chvíli, kdy jsou poblíž kamarádi nebo spolužáci.
Současně probíhá další důležitý proces: dospívající si postupně vytváří vlastní identitu a vymezuje ji vůči rodině. Neznamená to, že by rodiče přestával mít rád. Potřebuje ale stále výrazněji vnímat sám sebe jako samostatného člověka, který má vlastní styl, vztahy a společenskou pozici. Chování rodiče na veřejnosti přitom dítě nemusí vnímat jen jako „tohle dělá táta“, ale částečně i jako něco, co před ostatními dopadá na něj samotného.
Výzkum vývoje takzvaného sociálního mozku navíc ukazuje, že adolescence je období, kdy se stále zdokonalují schopnosti související s posuzováním záměrů, názorů a reakcí ostatních lidí. Sociální situace proto mohou mít v tomto věku mimořádnou váhu. To pomáhá vysvětlit, proč se teenagerovi může zdát rodičovský zpěv, vtipkování nebo příliš nápadné chování nesnesitelně trapné, zatímco dospělému pozorovateli připadá úplně neškodné.
Určitá potřeba odstupu od rodičů a větší význam vrstevnického prostředí jsou běžnou součástí dospívání. Neexistuje ale univerzální věk ani intenzita, s jakou se projeví. Některému dítěti nápadný rodič nevadí vůbec, jiné bude mnohem citlivější. Samotné „stydění se za rodiče“ proto bez dalších souvislostí nevypovídá o kvalitě jejich vztahu.
Psychologická poznámka: Text popisuje obecné poznatky vývojové psychologie o adolescenci. Nevztahuje je na konkrétní děti Vojty Dyka ani neposuzuje vztahy v jeho rodině.
Zdroje:
Leah H. Somerville – The Teenage Brain: Sensitivity to Social Evaluation, Current Directions in Psychological Science, 2013, DOI 10.1177/0963721413476512: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0963721413476512
Sarah-Jayne Blakemore – Development of the social brain in adolescence, Journal of the Royal Society of Medicine, 2012: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3308644/
Sebastian Koepke, Jaap J. A. Denissen – Dynamics of identity development and separation-individuation in parent-child relationships during adolescence and emerging adulthood, Developmental Review, 2012, DOI 10.1016/j.dr.2012.01.001: https://research-portal.uu.nl/en/publications/dynamics-of-identity-development-and-separation-individuation-in-/
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