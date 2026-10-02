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Záhada brněnské hrobky. Těla mnichů tu leží stovky let a váží pouhých osm kilogramů

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Kapucínská hrobka v Brně ukrývá fascinující podívanou. Důmyslný systém větrání zachoval těla mnichů po staletí v neporušeném stavu bez použití jakékoliv chemie.
Kapucínská hrobka v Brně

Kapucínská hrobka v Brně

Zdroj: FOTO:Morgan Davis from Seattle, USA, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 10:23

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