To muselo bolet. Turek se omlouvá stejně jako řídí

Bývalý zmocněnec pro Green Deal a současný poslanec Filip Turek se musel omluvit společnosti Seznam za svá slova, která byla mířena proti této mediální skupině. Ani seznam od něj nemohl čekat, že by se jednalo o skutečně seriózní omluvu se vším všudy. Ostatně mohou být vůbec ona slova na sociální síti Meta, která Filip Turek přednesl v teatrálním videu brána vážně? Těžko říct. Já bych na to moc nevsázel.
Hudba k Titanicu a arogance v luxusním voze
Omluvu společnosti Seznam musel mít Filip Turek solidně promyšlenou. Ostatně už ona unylá hudba k filmu Titanic hovoří vcelku jasně. Když se k ní přidá ještě luxusní auto a politik, který se dokonale ohákl, vzal si zlaté hodinky s koženým páskem a sluneční brýle, není co řešit. Arogance jako vyšitá. Jestli je vůbec Filip Turek v něčem skutečně dobrý, pak je to podobný styl vystupování. U svých voličů chce prostě z každého svého ponížení a dokázání viny udělat přednost. Nejhorší je to, že mu to někteří i baští. Nuž, omlouvá se zřejmě tak, jak řídí.
Slušný člověk by se slušně a krátce omluvil
Klasická omluva by zněla v tom smyslu, že se Turek omlouvá společnosti Seznam za to, že jeho výrok o tom, že se do Seznam e-mailu dívá každý, kdo tam pracuje pomalu, že to není bezpečné. Jasně by zdůraznil, že jeho výrok byl nepravdivý a nepodložený. Tím by krátká omluva končila. Stačilo by ji nejspíše vydat v médiích a zaslat společnosti Seznam. Nemuselo by se jednat ani o video. Když už by to politik myslel skutečně vážně, pak by video bylo bez hudebního podkresu a v jednoduché podobě.
Tip: Grand Turek Auto. AI video bořilo sítě.
Třívteřinová věta
Turek ve své sociální rádoby omluvě vytáhl s jasným vzkazem. Napsal, že se tedy omlouvá firmě Seznam, jejíž právníci museli z pořadu trvajícího 1 hodinu a 26 minut vytáhnout třívteřinovou větu a zažalovat ji. Opět tedy samotnou událost víceméně bagatelizuje. Mohl prý raději místo zmařeného času pracovat. Zajímalo by mě, kde by tak činil? V Poslanecké sněmovně návrhy zrovna neoplývá a funkci zmocněnce nevykonává.
Hrozní jsme
Ano, ono klasické heslo Motoristů. Turek si ve své omluvné řeči nezapomněl rýpnout ani do prezidenta. Psal o proškrtání peněz v resortech, které jdou mimo jiné i médiím typu Seznamu.
Reakce malého dítěte?
Je to nejspíše tak. Malé namyšlené děti se chovají přesně takto. Jak jim někdo sáhne na pískovišti na kbelík s lopatičkou, prostě by mu nedopustili a neomluvily se.
Zdroje info: Autor, X
Filip Turek: Náhledové foto Filip Turek/Meta
The post To muselo bolet. Turek se omlouvá stejně jako řídí
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