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To muselo bolet. Turek se omlouvá stejně jako řídí

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Dennívýzva
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Bývalý zmocněnec pro Green Deal a současný poslanec Filip Turek se musel omluvit společnosti Seznam za svá slova, která byla mířena proti této mediální skupině. Ani seznam od něj nemohl čekat, že by se jednalo o skutečně seriózní omluvu se vším všudy. Ostatně mohou být vůbec ona slova na sociální síti Meta, která Filip Turek přednesl v teatrálním videu brána vážně? Těžko říct. Já bych na to moc nevsázel.
Filip Turek

Filip Turek

Zdroj: Filip Turek /Meta
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 08:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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