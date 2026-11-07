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RegioJet přebírá linku Praha–Brno přes Vysočinu, nové vlaky z Polska mají zpoždění

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RegioJet v neděli 13. prosince převezme od Českých drah rychlíkovou linku spojující Prahu s Brnem a Jihlavou přes Havlíčkův Brod, jenže s novými vlaky…
vlak-kupe-regiojet

vlak-kupe-regiojet

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.11.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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