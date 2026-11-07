RegioJet přebírá linku Praha–Brno přes Vysočinu, nové vlaky z Polska mají zpoždění

RegioJet v neděli 13. prosince převezme od Českých drah rychlíkovou linku spojující Prahu s Brnem a Jihlavou přes Havlíčkův Brod, jenže s novými vlaky to nebude tak jednoduché, jak dopravce původně plánoval. Polský výrobce Pesa nedodrží termíny dodávek, a proto bude muset soukromý dopravce na část spojů nasadit starší náhradní soupravy.
RegioJet má objednáno celkem 18 elektrických jednotek, kombinaci tří a čtyřvozových souprav. Zpoždění dodávek je dopravci známé již delší dobu. Přesto trvá na tom, že cestující nebudou ochuzeni o komfort. „Už od začátku ale chceme nasadit vlaky s klimatizací, Wi-Fi připojením s elektrickými zásuvkami i palubním servisem," uvedl mluvčí Lukáš Kubát. Kolik nových jednotek nakonec bude schopný dopravce nasadit v den zahájení provozu, závisí na průběhu dodávek a schvalovacím procesu pro provoz na české železnici.
Nové vlaky mají cestujícím přinést také digitální informační systém ukazující obsazenost míst rezervacemi, který RegioJet na jiných svých linkách postrádá. Na trase z Brna do Ostravy například jezdí vozy bez takového systému a cestující s krajskou jízdenkou nemají přehled o tom, která místa jsou zamluvená.
Předprodej jízdenek RegioJet spustí ve druhé polovině listopadu, nejpozději 1. prosince. Rezervační systém přitom chystá s ohledem na různé typy souprav tak, aby v případě střídání vozů při postupném zařazování nových jednotek nemusel cestujícím příliš měnit rezervovaná místa. Na lince bude možné cestovat jak na tarif RegioJetu, tak na krajské jízdenky, protože trasa prochází Prahou, Středočeským krajem, Vysočinou a Jihomoravským krajem.
Kdo si jízdenku nepořídí přes internet nebo aplikaci, může využít pokladny ve Žďáru nad Sázavou, Jihlavě, Havlíčkově Brodě a Kutné Hoře. Jízdenkové automaty budou k dispozici také v Brně-Králově Poli, Tišnově, Světlé nad Sázavou, Golčově Jeníkově, Čáslavi a Praze-Libni.
Personálně je dopravce na spuštění provozu téměř připraven, většina pracovníků je zajištěna. „Zároveň pokračujeme v náboru s cílem posílit personální rezervy," dodal Kubát.
Zdroj: autorský text / ČTK