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Volby v Rychnově nad Kněžnou vyhráli Nezávislí za Rychnov

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Komunální volby v Rychnově nad Kněžnou vyhráli Nezávislí za Rychnov, získali pět mandátů v zastupitelstvu, které má 21 členů. Druhý skončil Rychnov plus taktéž s pěti mandáty. Třetí ANO bude mít tři zastupitele. Volební účast dosáhla 48,44 procenta.
Volby v Rychnově nad Kněžnou vyhráli Nezávislí za Rychnov

Volby v Rychnově nad Kněžnou vyhráli Nezávislí za Rychnov

Zdroj: Jiří Obruča
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 18:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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