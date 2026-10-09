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Vivo oznamuje průměrný přírůstek Y32

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Firma Vivo bez jakýchkoliv fanfár do nabídky zařazuje nový telefon s označením Y32, který bude čínskou značku zastupovat v segmentu nižší střední třídy. Největším lákadlem...
Vivo oznamuje průměrný přírůstek Y32

Vivo oznamuje průměrný přírůstek Y32

Zdroj: Vivo Y32 4G | Zdroj: Vivo
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.10.2026 20:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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