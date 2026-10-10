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Rozhodl jediný hlas. O senátora se na Žďársku se Šmardou utká Klement

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Senátní volební obvod č. 51 – Žďár nad Sázavou má za sebou 1. kolo voleb. Tento volební obvod pokrývá převážnou část okresu Žďár nad Sázavou a okrajové části sousedních okresů. I zde platí základní pravidlo, že když žádný z kandidátů nezíská v 1. kole nadpoloviční většinu, rozhodne se v kole druhém.
Rozhodl jediný hlas. O senátora se na Žďársku se Šmardou utká Klement

Rozhodl jediný hlas. O senátora se na Žďársku se Šmardou utká Klement

Zdroj: Facebook kandidátů (redakčně upraveno)
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 19:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

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