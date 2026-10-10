Rozhodl jediný hlas. O senátora se na Žďársku se Šmardou utká Klement

Rozhodl jediný hlas. O senátora se na Žďársku se Šmardou utká KlementPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Rozhodl jediný hlas. O senátora se na Žďársku se Šmardou utká KlementZdroj: Facebook kandidátů (redakčně upraveno)
Článek byl publikován 10.10.2026 19:51
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