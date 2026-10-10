Hlavní hvězda filmu Rocky: Nová krev přijal skutečnou ránu. Dodržel tradici reálných knockoutů

Rocky: Nová krev, FOTO: © Warner Bros. Entertainment, distr. FTV Prima Rocky: Nová krev, FOTO: © Warner Bros. Entertainment, distr. FTV Prima Rocky: Nová krev, FOTO: © Warner Bros. Entertainment, distr. FTV Prima Rocky: Nová krev, FOTO: © Warner Bros. Entertainment, distr. FTV Prima Rocky: Nová krev, FOTO: © Warner Bros. Entertainment, distr. FTV Prima Rocky: Nová krev, FOTO: © Warner Bros. Entertainment, distr. FTV Prima Rocky: Nová krev, FOTO: © Warner Bros. Entertainment, distr. FTV Prima Rocky: Nová krev, FOTO: © Warner Bros. Entertainment, distr. FTV Prima Rocky: Nová krev, FOTO: © Warner Bros. Entertainment, distr. FTV Prima
Sportovní drama Rocky: Nová krev z roku 2015 zachovává bolestivou hereckou tradici. Sylvester Stallone prozradil, že ve všech předchozích filmech dostal skutečný úder, který ho poslal k zemi. Představitel hlavní role s tímto přístupem souhlasil a nechal se před kamerou knokautovat doopravdy. Syn bývalého šampiona
Adonis Johnson v podání Michaela B. Jordana nikdy nepoznal svého otce. Tím byl mistr světa Apollo Creed. Přestože otec zemřel ještě před jeho narozením, mladík má sport v krvi a odjíždí do Philadelphie. Zde vyhledá Rockyho Balbou (Sylvester Stallone) s prosbou, aby se stal jeho trenérem. Bývalý šampion zprvu odmítá. Nakonec ale v Adonisovi objeví odhodlání jeho otce a souhlasí, i když sám musí čelit nebezpečnému soupeři mimo ring.
Mladý herec se na fyzicky náročnou roli připravoval téměř rok a nabral jedenáct kilogramů svalové hmoty. Trénoval dvakrát až třikrát denně šest dní v týdnu a veškeré bojové scény zvládl bez pomoci kaskadéra. Na place vyhověl požadavku staršího kolegy a přijal opravdový úder, čímž udržel tradici reálných knokautů z předchozích let. Stallone navíc osobně dohlédl na to, aby mladík v ringu oblékl trenýrky v barvách americké vlajky po svém filmovém otci.
Kameraman nasnímal boxerský zápas bez přerušení
Filmaři se rozhodli natočit celá dvě kola jednoho ze zápasů na jediný souvislý záběr. Kameraman Ben Semanoff se pohyboval přímo v ringu se zařízením steadicam a scéna nevznikla pomocí žádných skrytých střihů v postprodukci. Režisér Ryan Coogler nechal náročnou sekvenci opakovat třináctkrát, přičemž ve finálním sestřihu použil jedenáctý pokus.
Vedle herců se před kamerou objevili i skuteční profesionálové. Roli Dannyho Wheelera dostal boxer Andre Ward, který se v jedné scéně chlubí svou opravdovou zlatou olympijskou medailí z Atén z roku 2004. Skutečným boxerem z Liverpoolu je také představitel Rickyho Conlona Tony Bellew. Během natáčení se napětí z ringu přeneslo i do zákulisí a Stallone musel od sebe odtrhávat dva muže, kteří se začali prát doopravdy.
Osobní ztráta změnila hlavní téma filmu
Těsně před začátkem příprav zemřel na infarkt nejstarší syn
Sage. Ztráta herce silně zasáhla a podle svých slov se ocitl na pokraji psychického zhroucení. Původně se k postavě Rockyho vracet nechtěl. Režisér ho ale přesvědčil, aby projekt pojal jako poctu zesnulému synovi a zaměřil se na vztah mezi starším trenérem a mladým svěřencem. Sám herec později přiznal, že mu práce na snímku pomohla tragédii lépe zvládnout. Sylvestera Stallonea
V době premiéry bylo herci devětašedesát let. Tedy přesně tolik, kolik bylo Burgessu Meredithovi v roli trenéra Mickeyho při uvedení vůbec prvního dílu z roku 1976. Za svůj výkon se Stallone dočkal nominace na Oscara za nejlepší vedlejší roli. Jeho herecký výkon byl v daném roce jediný v této kategorii, který nepocházel z díla nominovaného na cenu za nejlepší film. Stal se také historicky třetím hercem, který získal nominaci v hlavní i vedlejší herecké kategorii za ztvárnění stejné postavy.
Scénář se dočkal přepisování a dvou konců
Sportovní snímek s rozpočtem pětatřicet milionů dolarů je prvním dílem z boxerské série, ke kterému nenapsal scénář samotný Stallone. Text vytvořili režisér s Aaronem Covingtonem. První verze měla přes dvě stě stran a filmaři dokonce natočili dva různé konce. Původní tvůrce postavy si vyhradil právo přepsat všechny své repliky, aby text přesně odpovídal specifickému tempu řeči.
Kromě scénáře si herci upravovali i hudební podkres. Dívku hlavního hrdiny si zahrála skutečná muzikantka Tessa Thompson, která se spojila se skladatelem Ludwigem Göranssonem a pro soundtrack složila tři autorské písně.
Sportovní drama Rocky: Nová krev vysílá Prima COOL 10. října od 20:15.
Další filmové a seriálové zajímavosti si můžete přečíst
. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb).