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Hlavní hvězda filmu Rocky: Nová krev přijal skutečnou ránu. Dodržel tradici reálných knockoutů

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Ve sportovním dramatu Rocky: Nová krev dostal představitel hlavní role skutečný úder do tváře. Natáčení navíc narušila opravdová rvačka dvou mužů.
Rocky: Nová krev

Rocky: Nová krev

Zdroj: FOTO:© Warner Bros. Entertainment, distr. FTV Prima
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 17:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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