Vivo vás chce dostat na velkou baterii. Ukázalo nový telefon s kapacitou 9000 mAh a stojí jen 10 tisíc korun

Telefon se objevil na
oficiální čínské produktové stránce Vivo s cenami 2 299, 2 599 a 2 899 jüanů podle paměťové konfigurace. Právě nejvyšší varianta 12/512 GB za 2 899 jüanů odpovídá v hrubém přepočtu zhruba 9 000 korunám, jenže pozor: jde o čínskou cenu bez evropských daní, distribučních nákladů a lokalizace. V českém e-shopu Vivo telefon k říjnu 2026 nenajdete a oficiální české uvedení zatím nebylo oznámeno. Přesto stojí za pozornost, co za tyto peníze Vivo nabízí: 6,83palcový AMOLED displej s rozlišením 2 800 × 1 260 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí, čip Snapdragon 7s Gen 4, až 12 GB RAM, až 512 GB úložiště a 90W kabelové nabíjení. To není výbava levného kompromisu. Je to solidní střední třída s baterií, která podle způsobu používání může zajistit dva až tři dny provozu. Co přesně za 9 020 mAh dostanete
Samotné číslo „9 000 mAh“ zní impozantně, ale Vivo ho specifikuje přesněji: typická kapacita činí 9 020 mAh (jmenovitá 8 820 mAh), což odpovídá energii 33,56 Wh. Pro srovnání, běžný smartphone střední třídy se dnes pohybuje kolem 5 000 až 5 500 mAh. Y600 Turbo tedy nabízí zhruba o 70 % vyšší kapacitu než typický telefon této kategorie.
Překvapivé je, že Vivo tu obří baterii nebalí do tlustého cihlovitého těla. Telefon má tloušťku 8,29 mm a váží 215 gramů. Není to peříčko, ale na zařízení s takovou kapacitou jde o poměrně civilizované rozměry a hmotnost. Nabíjení zvládá výkon 90 W po kabelu, bezdrátové nabíjení oficiální specifikace neuvádějí. Přesný čas plného nabití Vivo nezveřejnilo, s ohledem na kapacitu 33,56 Wh ale nelze očekávat stejně rychlé nabití jako u telefonů s výrazně menší baterií.
Silné stránky i kompromisy výbavy
Displej patří k nejsilnějším stránkám telefonu. Panel typu AMOLED s rozlišením 2 800 × 1 260 pixelů (tzv. 1.5K) a 120Hz obnovovací frekvencí je na střední třídu nadstandardní. Čip
Snapdragon 7s Gen 4 od Qualcommu nabízí jádra s takty 2,7, 2,4 a 1,8 GHz a podporu AI funkcí. Výkonnostně stojí výš než Snapdragon 6s Gen 4 v konkurenčním Redmi Note 17 Pro 5G. Nechybí NFC, Wi-Fi 6, infračervený port ani podpora 5G.
Kde Vivo šetřilo:
Fotoaparát – hlavní snímač 50 Mpx doplňuje jen 2Mpx bokeh senzor. Selfie kamera má 8 Mpx. Na focení v dobrém světle to stačí, ale od střední třídy roku 2026 můžete čekat víc. Paměťová platforma – operační paměť je typu LPDDR4X, nikoli novější LPDDR5. Při běžném používání to nemusíte poznat, v benchmarcích se rozdíl projevit může. USB 2.0 – v době, kdy i levnější telefony přecházejí na USB 3.x, jde o omezení hlavně při přenosu velkých souborů. Software – telefon běží na OriginOS 6 postaveném na Androidu 16. Čínská verze systému ale nemusí odpovídat tomu, co by Vivo nabídlo v Evropě, a u čínské distribuce je navíc potřeba počítat s odlišnou dostupností služeb Google. Konkurence v Česku už existuje
Baterie kolem 9 000 mAh přestává být v roce 2026 raritou. Xiaomi v Česku oficiálně prodává řadu Redmi Note 17, kde model
Pro Max 5G nabízí 9 210 mAh za zaváděcích 12 499 Kč a Pro 5G má 8 340 mAh za 9 999 Kč. Obě varianty mají potvrzenou českou distribuci, lokální záruku a služby Google.
Parametr Vivo Y600 Turbo Redmi Note 17 Pro 5G Moto G86 5G Baterie 9 020 mAh 8 340 mAh 5 200 mAh Nabíjení 90 W 67 W 30 W Displej 6,83″ AMOLED 1.5K, 120 Hz 6,67″ AMOLED, 120 Hz 6,67″ pOLED, 120 Hz Čip Snapdragon 7s Gen 4 Snapdragon 6s Gen 4 Dimensity 7300 Česká dostupnost Ne Ano Ano Orientační cena ~7 500–10 000 Kč (čínská) 9 999 Kč lokálně dostupný
Výhoda Viva spočívá v kombinaci většího displeje, výkonnějšího čipu a rychlejšího nabíjení za potenciálně nižší cenu. Nevýhoda je zásadní: telefon si v Česku oficiálně nekoupíte.
Má smysl na něj čekat?
Vivo v Česku funguje, má
oficiální e-shop, servisní centrum, live chat i českou telefonní linku 800 611 008. Značka tedy není žádný neznámý dovoz z tržnice. Jenže Y600 Turbo mezi českými modely zatím nefiguruje a Vivo jeho evropské uvedení nepotvrdilo. Předprodej v Číně odstartoval 25. května 2026 v 10:00 místního času, ale to pro českého zákazníka nic nemění.
Pokud vás láká obří baterie a nechcete čekat na nejistý dovoz, v Česku už máte alternativy. Redmi Note 17 Pro 5G s 8 340 mAh za necelých deset tisíc je nejbližší volbou s jistou zárukou. Pokud vám stačí menší kapacita, Moto G86 5G nabídne 5 200 mAh s etablovanou evropskou podporou.
Y600 Turbo ukazuje, kam se střední třída v roce 2026 posouvá: dvoudenní výdrž přestává být luxusem a stává se jedním z hlavních prodejních argumentů. Vivo to pochopilo. Zbývá jen doručit ten telefon i za hranice Číny.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman