Google chystá čtyři Pixely 12 najednou, jeden z nich bude skládací. Z databáze nečekaně unikly displeje, které překvapí

Začátkem října 2026, necelé dva měsíce po oficiálním startu řady Pixel 11, se na webu
OVRPlus objevil rozsáhlý únik, který odhaluje hned čtyři modely příští generace: Pixel 12, Pixel 12 Pro, Pixel 12 Pro XL a Pixel 12 Pro Fold. Právě poslední jmenovaný je skládací variantou. Překvapení nespočívá v samotném počtu modelů, Google nabídl čtveřici už letos u Pixelu 11. Nečekané je něco jiného: tři klasické modely podle úniku mírně ztrácejí na vertikálním rozlišení oproti současné generaci, zatímco skládací Fold naopak výrazně přidává a dál si drží téměř čtvercový vnitřní panel. Google zřejmě překresluje proporce celé řady. Co přesně z databáze uniklo
OVRPlus tvrdí, že data pocházejí z databáze IMEI spravované organizací GSMA, tedy z oficiální infrastruktury, kde se zařízením přidělují takzvané TAC kódy identifikující výrobce a konkrétní model. Nejde o spotřebitelský katalog, ale o registr určený především operátorům a regulátorům. Záznamy, které leaker zveřejnil, obsahují čtyři modelové kódy (GC0QU, GWU59, G7U1Y a G4D5D) a ke každému přiřazují rozlišení displeje. Google sám existenci těchto zařízení nijak nepotvrdil. Důležité je proto rozlišovat mezi tím, co únik skutečně dokládá, a tím, co z něj lze pouze odvozovat: záznam v databázi IMEI je poměrně silnou stopou existence konkrétního zařízení, ale jako zdroj finálních specifikací je mnohem méně spolehlivý.
Únik navíc zmiňuje, že zařízení běží na Androidu 18 a Google je aktivně testuje s výhledem na srpen 2027. Do případného představení tedy zbývá zhruba deset měsíců, což je dost času na to, aby se parametry ještě změnily.
Displeje pod lupou: kdo přidává a kdo ubírá
Srovnání uniklých rozlišení s oficiálními specifikacemi aktuální řady Pixel 11 ukazuje zajímavý vzorec:
Model Pixel 11 (oficiální) Pixel 12 (leak) Rozdíl vertikálně Základ 1080 × 2424 1080 × 2400 −24 px Pro 1280 × 2856 1280 × 2824 −32 px Pro XL 1344 × 2992 1344 × 2952 −40 px Pro Fold (vnitřní) 2076 × 2152 2296 × 2404 +252 px / +220 px
Tři klasické modely si drží stejnou horizontální šířku, ale mírně zkracují výšku. To může naznačovat změnu poměru stran nebo úpravu aktivní zobrazovací plochy, například kvůli jinému umístění senzorů či tenčímu rámečku. Rozhodně to samo o sobě neznamená „horší displej“. Rozlišení je jen jedním z mnoha parametrů; jas, barevný gamut, LTPO technologie nebo PWM frekvence hrají pro uživatelský zážitek minimálně stejně důležitou roli.
U Foldu je situace opačná a mnohem dramatičtější. Nárůst z 2076 × 2152 na 2296 × 2404 představuje zhruba 24% zvýšení celkového počtu pixelů. Pokud Google zachová přibližně osmipalcovou úhlopříčku jako u
Pixelu 11 Pro Fold, hustota by podle odhadu vzrostla z přibližně 372 ppi na zhruba 416 ppi. V praxi by to znamenalo ostřejší text při rozděleném zobrazení a čitelnější drobné prvky rozhraní, tedy právě v oblastech, kde skládací telefony dosud mohou mít oproti klasickým modelům nevýhodu. Proč Google drží čtvercový Fold
Jedním z nejzajímavějších signálů úniku je, že Pixel 12 Pro Fold zůstává u téměř čtvercového vnitřního panelu. Poměr stran 2296 : 2404 je prakticky totožný s proporcemi aktuálního Foldu. Google zjevně nesměřuje k širšímu formátu 6 : 5 ani k výrazně obdélníkovému tvaru, jaký zkoušejí někteří konkurenti.
Podle nás to dává smysl. Čtvercový pracovní prostor je vhodný pro dvě aplikace vedle sebe, pro čtení dokumentů i pro tabletový režim prohlížeče. Původní Pixel Fold z roku 2023 tuto filozofii zavedl a Google ji zřejmě považuje za správnou cestu. Nyní ji podle úniku pouze doplňuje výrazně vyšším rozlišením.
Kdy a za kolik v Česku
Pixel 11 byl v Česku
oficiálně představen 12. srpna 2026 a do prodeje šel 20. srpna. Pokud Google zopakuje stejný rytmus, Pixel 12 by se mohl objevit v srpnu 2027. Aktuální české ceny dávají rámcovou představu o tom, kam by se nová generace mohla cenově zařadit: Pixel 11 – 24 490 Kč Pixel 11 Pro – 29 490 Kč Pixel 11 Pro XL – 33 990 Kč Pixel 11 Pro Fold – v Česku oficiálně nenabízen, v USA startuje na 1 899 dolarech (zhruba 46 000 až 50 000 Kč)
U skládacího modelu je potřeba být opatrný. Český Google Store aktuálně mezi telefony standardně nabízí Pixel 11 a Pixel 11 Pro / Pro XL, nikoli Fold. Zda se příští generace skládacího Pixelu do Česka vůbec dostane, zatím není potvrzeno.
Má smysl čekat, nebo koupit Pixel 11 teď
Pro většinu kupujících čekání nedává smysl. Pixel 11 je v Česku v prodeji, má sedmiletou softwarovou podporu a jeho displej patří k tomu nejlepšímu v dané cenové kategorii. Pixel 12 je zatím jen únik s horizontem téměř rok vzdáleným a parametry se mohou ještě změnit, jak připomíná i
GSMArena. Čekání má smysl snad jen pro ty, kdo vyhlížejí právě skládací Pixel s vyšším rozlišením nebo koho zajímá, jak Google přetvoří proporce displejů napříč celou řadou.
Jedno je ale z úniku zřejmé už teď: Google nemíří cestou „víc pixelů všude“. Místo toho zřejmě ladí tvar a proporce každého modelu zvlášť, což je zajímavější strategie než pouhé navyšování čísel v tabulce specifikací.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman