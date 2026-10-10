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Google chystá čtyři Pixely 12 najednou, jeden z nich bude skládací. Z databáze nečekaně unikly displeje, které překvapí

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Leaker OVRPlus vytáhl z GSMA IMEI databáze záznamy o čtyřech chystaných Pixelech 12, a rozlišení jejich displejů jdou proti očekávání.
Google Pixel Fold

Google Pixel Fold

Zdroj: Syced / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 15:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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