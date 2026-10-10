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Když se tahle želva narodila, Darwin plul kolem světa. Jonathan žije dodnes a vědci zkoumají proč

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Jonathan se podle odhadu vylíhl kolem roku 1832, kdy Charles Darwin cestoval na lodi Beagle. Od té doby lidé postavili letadla, prošli dvěma světovými válkami a přistáli na Měsíci. Želví obyvatel Svaté Heleny mezitím potkával královské návštěvy a generace ošetřovatelů. Nový výzkum nyní hledá vysvětlení jeho mimořádně dlouhého života.
Když se tahle želva narodila, Darwin plul kolem světa. Jonathan žije dodnes a vědci zkoumají proč

Když se tahle želva narodila, Darwin plul kolem světa. Jonathan žije dodnes a vědci zkoumají proč

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 10.10.2026 17:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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