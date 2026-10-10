Instagram chystá režim, ve kterém po vás nezůstane jediná stopa. Dostanou ho ale jen ti, kdo dobře zaplatí

Představte si, že otevřete Instagram a můžete scrollovat, prohlížet si libovolné profily, fotky, videa i Reels, ale fyzicky nemůžete nic lajknout, okomentovat, poslat zprávu, začít někoho sledovat ani otevřít Stories. Aplikace vám to jednoduše nedovolí. Přesně takový režim se objevil v interních podkladech Instagramu, které začátkem října 2026 odhalil známý reverzní inženýr Alessandro Paluzzi na síti X. Podle Engadgetu Instagram potvrdil, že jde o interní exploraci, která se zatím ani externě netestuje. Z dostupných materiálů zároveň vyplývá, že pokud funkce někdy dorazí, mohla by být exkluzivní pro předplatitele Instagram Plus.
Co přesně read-only mode blokuje
Ze screenshotů, které Paluzzi zveřejnil a které následně rozebral Social Media Today, vyplývá pět konkrétních akcí, které režim znemožňuje:
- Like – tlačítko srdíčka je neaktivní
- Komentář – pole pro komentář není dostupné
- Přímá zpráva (DM) – nelze nikomu napsat
- Follow – tlačítko pro sledování nereaguje
- Stories – nejdou vůbec otevřít, takže se uživatel ani neobjeví v seznamu diváků
Poslední bod je klíčový. Nejde o to, že by se Stories zobrazily anonymně, ony se prostě nespustí. Výsledek je stejný: v seznamu diváků po vás není žádná stopa. Mechanismus je ale radikálnější, než by člověk čekal.
Kolik to stojí a proč je to placené
Instagram Plus Meta oficiálně spustila v červnu 2026 jako globální produkt. V září téhož roku potvrdila cenu 3,99 USD měsíčně, což při kurzu ČNB z 6. října 2026 vychází orientačně na necelých 88 Kč. Meta sama upozorňuje, že ceny a dostupnost se mohou lišit podle regionu, platformy i typu účtu, takže česká cenovka v App Storu nebo Google Play může být jiná.
Proč ale Meta dává „neviditelnost“ za paywall? Oficiální vysvětlení konkrétně k read-only mode neexistuje. Celý Instagram Plus je ale od začátku rámovaný jako volitelný upgrade pro uživatele, kteří chtějí „více kontroly“, „hlubší přehledy“ a „prémiové funkce“. Read-only mode do této logiky zapadá. Není to oprava chyby ani bezpečnostní záplata, ale nadstandardní funkce. Meta tak z diskrétnějšího používání sítě dělá prémiovou vrstvu. Už dříve testovala v rámci Plus funkce jako Story Preview, tedy částečné nahlédnutí do příběhu bez zobrazení v seznamu diváků. Read-only mode je v tomto směru další logický krok.
Bez stop pro ostatní, ne bez dat pro Metu
Tady je potřeba být přesný. Formulace „nezůstane jediná stopa“ platí vůči ostatním uživatelům: ti vaši aktivitu neuvidí. Nikde v dostupných materiálech ale není řečeno, že by Meta v tomto režimu přestala interně zpracovávat data o tom, co děláte. Profilové návštěvy, doba strávená u obsahu nebo doporučovací signály mohou dál fungovat. Meta ve svém Safety Centru vysvětluje především kontrolu nad tím, co vidí přátelé a veřejnost, nikoli nad interním měřením aktivity.
Relevantní je i evropský rozměr. GDPR, konkrétně články 5 a 25, stanovuje mimo jiné principy transparentnosti, minimalizace dat a ochrany soukromí již od návrhu. Ty mohou ovlivnit, jaká data se v takovém režimu sbírají a jak o tom Meta uživatele informuje. Samy o sobě ale placenou funkci nezakazují.
Jak si dnes poradí YouTube, a jak improvizuje zbytek
Instagramový read-only mode nemá přímou konkurenční paralelu, ale srovnání s YouTube je poučné. Na YouTube tvůrci standardně nevidí jmenné seznamy diváků svých videí. Pracují jen s agregovanými údaji, například o demografii nebo regionu, v analytice. Každý uživatel si navíc může zdarma pozastavit nebo smazat historii sledování, a to i bez přihlášení. Jinými slovy: běžná konzumace obsahu je tam vůči ostatním uživatelům výrazně anonymnější už v základu.
Instagram funguje opačně. Každý like může být veřejně viditelný, každé otevření Stories zanechá jméno v seznamu diváků a každý follow je viditelný. Kdo dnes chce procházet Instagram bez podobných stop, musí prostě nic nedělat, nic nelajkovat, neotvírat Stories a neklikat na follow. Žádná pojistka proti omylu neexistuje. Read-only mode by byl první systémový přepínač, který by uživateli technicky znemožnil provést tyto akce omylem. Jenže za peníze.
Kdy to přijde, a jestli vůbec
Přesné datum spuštění neexistuje. Paluzzi svůj nález zveřejnil 3. října 2026, Social Media Today o něm psal den poté a 5. října Instagram pro Engadget potvrdil, že jde pouze o interní exploraci bez jakéhokoli externího testu. Reálně to znamená, že funkce může dorazit za měsíc, za rok, nebo také nikdy.
Meta z možnosti procházet vlastní sociální síť bez interakcí udělala potenciální obchodní příležitost. Jestli se read-only mode skutečně dostane do Instagram Plus, bude to neobvyklý typ prémiové funkce: uživatel si zaplatí nejen za nové možnosti, ale také za to, aby mu aplikace některé možnosti záměrně zablokovala.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík