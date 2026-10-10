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Instagram chystá režim, ve kterém po vás nezůstane jediná stopa. Dostanou ho ale jen ti, kdo dobře zaplatí

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Instagram vyvíjí takzvaný read-only mode, režim, který zablokuje veškeré viditelné interakce a umožní procházet síť jako duch. Zadarmo to ale nebude.
Mobilní telefon Android, ikona Instagramu

Mobilní telefon Android, ikona Instagramu

Zdroj: PickPik
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 16:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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